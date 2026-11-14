سوريا.. قتيلان بينهما طفلة بانفجار عبوة ناسفة في جرمانا

وطن للأنباء: لقي شخصان مصرعهما بينهما طفلة، وأصيب آخران، مساء يوم السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة في مدينة جرمانا بريف دمشق في سوريا.

وأفادت قوى الأمن الداخلي السوري في بيان بأن عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة في المدينة، ما أسفر عن وفاة شخص وطفلة وإصابة آخرين.

وقالت إنها فرضت طوقاً أمنياً في موقع الانفجار وباشرت التحقيقات لكشف ملابسات التفجير.

من جهتها، ذكرت "الإخبارية السورية" أن الانفجار وقع في حي النسيم بمدينة جرمانا، قرب معمل لتصنيع البطاريات، وتحديداً في محيط كورنيش النسيم بالقرب من كراج السويداء.

وأشارت مصادر محلية إلى أن دوي انفجار عنيف سُمع قرابة الساعة الثامنة مساءً، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من السيارة المحترقة، وسط حالة ذعر بين الأهالي.

ووصلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الانفجار وباشرت عمليات إخماد الحريق، فيما تعمل الأدلة الجنائية على التحقق من أسباب الانفجار وملابساته، وسط أضرار مادية طالت عدداً من السيارات والأبنية السكنية المجاورة.