مبادرة عونة القمح.. حين تعود البذرة الفلسطينية إلى الأرض

كتبت مجد حثناوي:

جمعت «عونة القمح» أربعة أصناف فلسطينية محلية حافظ عليها مزارعون وباحثون لعقود: «ناب الجمل»، «الهِيتة»، «كحاتات» و«العنبر»، بهدف إعادة إكثارها وزراعتها من جديد

بدأت مبادرة عونة القمح بذور احتفظ بها مزارعون وباحثون عبر سنوات طويلة. تسعى المبادرة إلى إبقاء هذه الأصناف حية وإعادتها إلى الحقول بدل أن تختفي مع تغير أنماط الزراعة.

23 آذار/مارس 2019 – مزرعة نبات، طمرة

لم تبدأ «عونة القمح» من مختبر، بل من معرفة تراكمت لدى مزارعين وباحثين حافظوا على البذور والأصناف المحلية عبر سنوات طويلة. وفي هذه الجلسة التوعوية في مزرعة «نبات» في طمرة، ناقش المشاركون أهمية الحفاظ على البذور والأعشاب المحلية ومعارف زراعتها، في خطوة تعكس الاهتمام المبكر بإحياء هذه الأصناف وإبقائها حاضرة في الحقول الفلسطينية.

تحتاج الأصناف المحلية إلى أرض تُزرع فيها، ولذلك تعمل المبادرة على استصلاح الأراضي المتاحة وزراعتها بطرق تحافظ على التربة والموارد

تجمع المبادرة متطوعين ومزارعين للعمل في الأرض، في نموذج تعاوني يربط مناطق مختلفة من فلسطين حول هدف واحد: إعادة القمح المحلي إلى الحقول

تكتمل رحلة «عونة القمح» حين تتحول السنابل التي زُرعت من بذور محلية فلسطينية إلى طحين يُستخدم في صناعة الخبز. وبطرق تقليدية تحافظ على طعم القمح البلدي، يعود الخبز إلى مائدة الفلسطينيين، حاملًا معه أصنافًا زراعية ومعارف توارثها المزارعون عبر أجيال.