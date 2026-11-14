واشنطن بوست: ترامب لا يرغب في استئناف الهجمات على إيران "حاليا"

وطن للأنباء: ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يرغب في استئناف الهجمات العسكرية على إيران في الوقت الراهن، في ظل توجه إدارته إلى مواصلة الضغط الاقتصادي والحصار البحري على طهران، بدلاً من العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة.

وبحسب الصحيفة، نقلت عن مسؤول أميركي، فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن ترامب لا يريد العودة إلى الحرب حاليا، وذلك بعد تلقيه إحاطات استخباراتية يومية منذ انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وأشار المسؤول إلى أن الإدارة الأميركية تبدو مستعدة للإبقاء على الوضع القائم، ومواصلة فرض العقوبات والحصار على إيران، وانتظار تصاعد الضغوط الاقتصادية عليها.

من جانبه، ذكر مسؤول آخر مطلع على المفاوضات أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة أحرزت تقدما تدريجيا خلال الأسابيع الأخيرة، وفق الصحيفة.

وأوضح المسؤول أن المفاوضين الإيرانيين وافقوا على بحث الملف النووي، فيما أبدى الجانب الأميركي انفتاحا على مناقشة طلب إيران الحصول على حوافز اقتصادية.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن هذا التقدم لا يعكس تراجع أي من الطرفين عن مواقفه الأساسية، إذ تصر طهران على رفع الحصار الأميركي عن مضيق هرمز، وتخفيف العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية، والإفراج عن أصولها المجمدة، قبل بدء المفاوضات النووية.

في المقابل، سبق أن رفضت واشنطن تقديم حوافز اقتصادية لإيران بصورة مسبقة.

وفي هذا السياق، دافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن سياسة الإدارة تجاه طهران، قائلا إن الضغط الاقتصادي والدمار الذي تلحقه الحملة الأميركية بالاقتصاد الإيراني يحققان نتائج كبيرة، إلى درجة لا تجعل الرئيس بحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في الوقت الراهن.

وأضاف روبيو، خلال تصريحات على هامش قمة مجموعة السبع في باريس، أن الوضع الحالي لا يمثل حالة جمود، في إشارة إلى تأثير العقوبات والضغوط الاقتصادية على الحكومة الإيرانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن تعافي صادرات النفط الخام من منطقة الخليج واقترابها من مستويات ما قبل الحرب، إلى جانب زيادة الإنتاج من دول أخرى وتراجع الطلب الشتوي، ساهم في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة، وجعل استمرار سياسة الحصار والضغط الاقتصادي أكثر قابلية للاستمرار بالنسبة إلى واشنطن.

ورغم ذلك، أبقى ترامب الخيار العسكري قائما، إذ حذر الاثنين الماضي من أن الجيش الأميركي "مستعد ومسلح"، إذا طرأ أي تغيير على الوضع القائم، من دون أن يحدد طبيعة التطورات التي قد تدفعه إلى استئناف العمليات العسكرية الواسعة.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أميركية في دول بالمنطقة.

وشنت الولايات المتحدة لاحقا هجمات على مواقع داخل إيران، وسط تعثر المفاوضات مع طهران بسبب خلافات تتعلق بالبرنامج النووي والملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع في العالم.

وأعادت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، عقب انهيار وقف إطلاق نار قصير الأمد في تموز/ يوليو الماضي، كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات والسفن، في إطار حملة تستهدف تقليص قدرة إيران على تصدير النفط والسلع.