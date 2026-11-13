آخر بروفة.... اين ذهب صوت موسيقى الحرب؟

كتبت مجد حثناوي:

معهد إدوارد سعيد – قطاع غزة

خلال الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023، تعرّض مقر فرع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في مدينة غزة للدمار، بما شمل القاعات الدراسية وآلات موسيقية ومواد أرشيفية. كما نزح المعلمون والطلاب، وفقد بعضهم آلاتهم الخاصة، ما أدى إلى توقف الدروس لفترة. لاحقًا استأنف المعهد نشاطه في خيام ومراكز إيواء مؤقتة، مع الاستعانة بآلات جرى إصلاحها أو استعارتها، لمواصلة تعليم الأطفال الموسيقى والغناء رغم ظروف الحرب والنزوح.



أُعيد افتتاح نشاط المعهد تدريجيًا بعد تدمير مقره، لكن ليس في المبنى الأصلي؛ فقد استأنف المعلمون الدروس الموسيقية وبرامج الجوقات في خيام ومراكز إيواء مؤقتة داخل غزة، باستخدام آلات جرى إصلاحها أو استعارتها. وفي نوفمبر 2025 أعاد المعهد إطلاق برنامج الموسيقى وتدريب الجوقات في شمال غزة، ليستمر في تعليم الأطفال رغم فقدان المبنى والآلات وظروف النزوح.



قامت قوات الاحتلال ليلة أمس باقتحام مركز الكمنجاتي الكائن في مخيم قلنديا للاجئين والذي يعود ملكيته لجمعية مركز البرامج النسوية في المخيم. حيث قامت قوات الاحتلال بأعمال تخريب طالت الآلات الموسيقية ومحتويات المركز.





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