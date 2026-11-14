بين المناورات السياسية وشروط التغيير.. هل تنجح حكومة آيزنكوت في إزاحة نتنياهو؟

وطن للأنباء: كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دعوته إلى رئيس حزب «يَشار» غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة جديدة، للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز الخلافات السياسية لمواجهة التحديات الأمنية.

وقال نتنياهو، في كلمة مصورة مساء السبت، مخاطباً آيزنكوت: «بدلاً من محاولة تشكيل حكومة هشة وخطيرة، لن تكون قادرة على مواجهة ولو جزءاً بسيطاً من التحديات التي تواجهنا، فلنفعل الأمر المطلوب»، داعياً إلى عقد لقاء دون شروط مسبقة ووضع الخلافات والمقاطعات جانباً للتوصل إلى تفاهمات بشأن أمن إسرائيل ومستقبلها.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة يمكن أن تتعامل مع ملف تجنيد الحريديين بالتعاون مع ممثلي جمهورهم، معتبراً أن تشكيلها يمثل الرد الضروري على النواب العرب الذين اتهمهم بالخروج أثناء عزف النشيد الإسرائيلي «هتيكفا».

نتنياهو يربط تشكيل حكومة الوحدة بالتهديد الإيراني

وفي سياق تبريره ضرورة تشكيل حكومة وحدة، حذر نتنياهو من استئناف إيران برنامجها النووي، مدعياً أن طهران تسعى إلى استعادة قدراتها في تخصيب اليورانيوم وتطوير الأسلحة النووية.

وقال إن النظام الإيراني لن يتردد في استخدام السلاح النووي ضد إسرائيل إذا تمكن من امتلاكه، داعياً إلى مواصلة التحركات الرامية إلى منع إيران من تحقيق ذلك.

وأضاف أن إسرائيل أبعدت عن نفسها خطر الإبادة الفورية خلال عمليتي «الأسد الصاعد» و«زئير الأسد»، مشدداً على ضرورة إزالة ما وصفه بالتهديد الوجودي الإيراني بصورة نهائية.

كما اعتبر نتنياهو أن حكومة تستند إلى الأحزاب العربية أو ما وصفهم بـ«مؤيدي الإرهاب» لن تكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، في تجديد لهجومه على الأحزاب العربية داخل الكنيست.

آيزنكوت يتهم نتنياهو بالمناورة الإعلامية

في المقابل، رد غادي آيزنكوت على دعوة نتنياهو، معلناً أن جلسة مفاوضات بين طاقمي حزبي «يَشار» والليكود ستُعقد يوم الأحد، معتبراً أن دعوة رئيس الحكومة إلى التفاوض ليست سوى مناورة إعلامية، بعدما جرى تحديد موعد اللقاء مسبقاً.

وقال آيزنكوت إن نتنياهو يدعو إلى المفاوضات ويتحدث عن الوحدة، بينما يمارس التحريض ويبث الانقسام، مضيفاً أن هذه الأساليب لا تنطلي عليه ولا على المواطنين الإسرائيليين.

وأكد أن شروط تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسته تتضمن اعتراف نتنياهو بالمبادئ التي طرحها والتخلي عن المتطرفين، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة يدرك خسارته في الانتخابات ووجود أغلبية من المواطنين وأعضاء الكنيست تعارضه.

آيزنكوت يتمسك برئاسة الحكومة ويرفض استمرار نتنياهو

واتهم آيزنكوت نتنياهو بمحاولة عرقلة تشكيل حكومة جديدة وإحباط مساعي استبدال رئيس الكنيست، معتبراً أن دعواته إلى الوحدة تأتي في إطار معركة دفاعية للحفاظ على موقعه السياسي.

وأشار إلى أن الاختبار المقبل لليكود وحزب «الصهيونية الدينية» سيكون يوم الثلاثاء، خلال التصويت على تعيين عضو الكنيست متان كهانا مرشحاً لأحزاب التغيير لرئاسة الكنيست.

ودعا الحزبين إلى إثبات جديتهما بشأن الشراكة السياسية من خلال توجيه أعضائهما للتصويت لصالح تعيين كهانا، معتبراً أن ذلك سيكشف ما إذا كانت مواقفهما بشأن الوحدة حقيقية أم مجرد مناورة سياسية.

وأكد آيزنكوت أنه يعمل على تشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن.

تقرير إسرائيلي: حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت دون تناوب

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن آيزنكوت سيعرض على نتنياهو خلال الأيام المقبلة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه سيصر على تولي رئاستها بنفسه، دون اعتماد صيغة التناوب على منصب رئيس الحكومة.

وبحسب التقرير، يسعى حزب «يَشار» إلى توفير إطار سياسي يتيح لنتنياهو إدارة الشؤون السياسية، مع إمكانية عرض حزمة من التفاهمات تشمل قضايا السكن والأمن وشؤوناً شخصية، في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن انضمامه إلى الحكومة الجديدة.

كما يعتزم آيزنكوت التواصل مع حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وسط تأكيد مقربين منه أن الحزب مستعد لتقديم تنازلات والتوصل إلى تسوية، باستثناء مسألة هوية رئيس الحكومة.

المصدر:"عرب 48"



