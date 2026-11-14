الموساد ينقل معلومات للاستخبارات الأميركية بشأن مخطط إيراني لاستهداف ترامب ومسؤولين في البيت الأبيض

وطن للأنباء: كشفت وسائل إعلام عبرية، أن جهاز الموساد التابع لدولة الاحتلال نقل إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني محتمل لاستهداف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض، باستخدام طائرات مسيّرة.

وبحسب ما أوردته التقارير، فإن المعلومات التي نقلها الموساد تضمنت تحذيرات بشأن نوايا إيرانية لاستهداف ترامب ومسؤولين في إدارته، الأمر الذي دفع الأجهزة الأميركية إلى التعامل مع التهديدات بجدية، وتعزيز الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية الرئيس وكبار المسؤولين.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الإيرانية توتراً متصاعداً، وسط تبادل التحذيرات والتهديدات، واستمرار الضغوط التي يمارسها رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الإدارة الأميركية لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الموساد رومان غوفمان زار العاصمة الأميركية واشنطن، والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف، لبحث التطورات المتعلقة بإيران، كما كان من المتوقع أن يعقد لقاءات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في مدينة ميامي.

ولم يصدر تعليق رسمي من الموساد أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أو البيت الأبيض بشأن المعلومات المتعلقة بالمخطط المزعوم، فيما لم تتوافر تأكيدات مستقلة بشأن صحة تفاصيل التهديد الإيراني.