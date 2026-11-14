الجيش الإيراني: احتراق ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز

وطن للأنباء: أفادت بحرية الجيش الإيراني، اليوم السبت، بتعرض ناقلة نفط فجراً للاحتراق بعد اصطدامها بلغم بحري خلال محاولتها العبور بشكل غير قانوني شرقي مضيق هرمز.

وفي الإطار نفسه، أكّد الجيش الإيراني أنّ الجزء الشرقي من مضيق هرمز "يخضع بالكامل لسيطرة ومراقبة البحرية الإيرانية".

وشدد على أنّ "الانفجار والنيران هما مصير السفن المخالفة التي تطفئ أنظمة التتبع الخاصة بها وتبحر في المناطق المحظورة".

وأمس الجمعة، أعلن حرس الثورة انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما في مضيق هرمز، وذلك في إثر اصطدامهما بلغم بحري.

وأوضح حرس الثورة في بيانه أن الحادث وقع بعدما حاولت الناقلتان العبور سراً عبر مسارات غير قانونية في المضيق، مشيراً إلى أن إحدى الناقلتين اللتين تعرّضتا للانفجار تُعدّ من الناقلات العملاقة.

وفي سياق متصل، وجّه الحرس تحذيراً مباشراً إلى مالكي السفن وشركات الملاحة البحرية من مغبّة عبور مضيق هرمز من دون التنسيق المسبق معه، أو تجاهل الترتيبات الإيرانية المعتمدة في المنطقة.

يأتي هذا فيما حذّرت إيران أكثر من مرّة من الإبحار عبر مضيق هرمز من دون تنسيق مسبق معها، في تأكيد أنّ الإبحار في المناطق الخطرة قد يؤدي إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق، مطالبةً الشركات بعدم الانصياع للأوهام الأميركية وادّعاءات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ما يسمّى "تأمين المضيق وإزالة الألغام منه".