الاحتلال بفرض حظر التجول في بيت أمر ويقتحم مخيم الفوار ومدينة الخليل

وطن للأنباء: فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حظر التجول في بلدة بيت امر واقتحمت مخيم الفوار ومدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول في بيت أمر شمال الخليل، وأرغمت أصحاب المحلات التجارية على اغلاقها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين وانتشرت بسياراتها العسكرية والجنود المشاة في شوارع البلدة، كما أغلقت بالبوابات الحديدية كافة مداخل ومخارج البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين وسط المخيم. ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مفرق الصاحب بمدينة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين وعبثت بمحتوياتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية ونكلت بهم، في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها على المواطنين في الضفة الغربية.