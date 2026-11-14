شبكة المنظمات الأهلية تستنكر فرض حظر سفر المدير العام لمؤسسة "الحق" شعوان جبارين

وطن للأنباء: تستنكر شبكة المنظمات الأهلية منع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالأمس الجمعة، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، من السفر عبر جسر الملك حسين (الكرامة) إلى الأردن، ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف جبارين بسبب عمله الحقوقي ودوره في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن دوره في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على مساءلة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتعتبر شبكة المنظمات الأهلية أن حظر السفر هذا يأتي ضمن الإجراءات الإسرائيلية المختلفة بإعتباره اجراءاً اضافيا ً يهدف الى التضييق على عمل مؤسسات المجتمع المدني وزيادة العقوبات المفروضة عليها على خلفية عملها، واستهدافاً مباشراً للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ومحاولة لإسكات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والحد من عملها، لا سيما في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

كما تدعو شبكة المنظمات الاهلية المجتمع الدولي والدول الحليفة والشريكة إلى اتخاذ خطوات جدية وفعالة للضغط على إسرائيل من أجل رفع حظر السفر المفروض على جبارين، ووقف استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وإلغاء الإجراءات التي تعيق عملها، وضمان حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من مواصلة عملهم دون تهديد أو ملاحقة.