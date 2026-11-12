مقاعد دراسية فارغة أطفال غزة يُقتلون قبل أن يكبروا!

كتب رامي الغف: ليس هناك ما هو أكثر قسوة من أن يتحول الطريق إلى المدرسة إلى طريق للموت، وأن تصبح المستشفيات التي يفترض أن تكون ملاذًا للمرضى والجرحى أماكن لا يسلم فيها حتى الأطفال من القصف.

فجر الخميس 12 نوفمبر 2026، استيقظت غزة على فاجعة جديدة، بعدما أودى قصف مستشفى ناصر في خان يونس بحياة ستة أشخاص، بينهم طبيب وطفل وشخص من ذوي الاعاقة، وأدى إلى إصابة نحو 30 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في غزة.

وكان بين الضحايا الطالب جهاد نعيم أبو تيلخ، البالغ من العمر 13 عامًا، من الصف الثامن الأساسي بمدرسة حياة غزة التابعة لمديرية تعليم خان يونس. طفل كان من المفترض أن يحمل حقيبته المدرسية، ويجلس بين زملائه، ويحلم بمستقبل يليق بطفولته، لكنه رحل تاركًا خلفه مقعدًا دراسيًا فارغًا وأسرة مكلومة وأحلامًا لم تكتمل.

جهاد ليس مجرد اسم جديد يُضاف إلى قوائم الضحايا، بل هو حكاية طفل فلسطيني سُلب منه حقه في الحياة والتعليم والأمان. وهو الطفل الثامن الذي يُقتل جراء القصف وإطلاق النار على المدنيين في قطاع غزة منذ بداية نوفمبر الجاري، وفق إحصائية الوزارة، بعد مقتل سبعة أطفال وطلبة آخرين، بينهم أطفال في السادسة والثامنة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة، وطالبتان جامعيتان.

أي ذنب ارتكبه هؤلاء الأطفال؟

أي جريمة ارتكبوها حتى يُحرموا من حقهم في الحياة؟ وما ذنب طالب كان يحلم بالنجاح، وطفلة كانت تنتظر صباحًا جديدًا، وطالبة جامعية كانت تخطط لمستقبلها، حتى تنتهي حكاياتهم تحت القصف؟

إن القضية لم تعد أرقامًا في نشرات الأخبار، ولا أسماءً عابرة في بيانات النعي؛ إنها مأساة جيل فلسطيني كامل يُحرم من طفولته وتعليمه وحقه الطبيعي في العيش بأمان. فكل طفل يُقتل هو مستقبل يُفقد، وكل مقعد دراسي يبقى فارغًا هو شهادة جديدة على حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أطفال غزة.

إن استهداف المستشفيات والمنشآت المدنية، وسقوط الأطفال والمرضى والطواقم الطبية، يفرض ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الوقائع، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي الإنساني، الذي يوجب حماية المدنيين والأطفال والمنشآت الطبية والطواقم الصحية.

إن صمت العالم أمام هذه المأساة لا ينبغي أن يتحول إلى أمر اعتيادي، ولا يجوز أن تصبح صور الأطفال الضحايا مشهدًا يوميًا تفقد معه البشرية إحساسها بالمسؤولية.

نريد لأطفال غزة أن يحملوا الأقلام لا الأكفان، وأن يعودوا إلى مدارسهم لا إلى قوائم الشهداء، وأن يحلموا بمستقبلهم بدلًا من أن يعيشوا تحت تهديد الموت.

ومن هنا، فإن المسؤولية تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية والحقوقية، للتحرك العاجل من أجل وقف الهجمات على المدنيين، وضمان حماية الأطفال والمستشفيات والمدارس، وتوفير المساءلة والعدالة، والعمل على إعادة الحياة إلى قطاع غزة.

فلسطين لا تطلب المستحيل؛ إنها تطلب حق أطفالها في الحياة، وحقهم في التعليم، وحقهم في أن يكبروا مثل بقية أطفال العالم.

رحم الله جهاد نعيم أبو تيلخ، وجميع أطفال وطلبة غزة، ولتكن مقاعدهم الفارغة صرخة في وجه ضمير العالم، حتى لا يُقتل طفل آخر، وحتى تعود المدرسة مكانًا للحياة لا محطةً للخوف والموت.