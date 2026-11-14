"مايكروسوفت" تعلن استعادة جميع خدماتها بعد عطل عالمي استمر أكثر من 24 ساعة

وطن للأنباء: أعلنت شركة "مايكروسوفت"، يوم السبت، استعادة خدماتها بالكامل عبر تطبيقات "تيمز" و"أوتلوك" و"كوبايلوت" وغيرها، منهية عطلاً عالمياً عطّل الاتصالات الرقمية لدى الشركات والحكومات لأكثر من 24 ساعة.

وقالت الشركة، في منشور عبر منصة "إكس"، إنها أكملت معالجة المشكلة الأساسية التي تسببت في العطل، وأعادت الخدمة إلى العملاء والمناطق التي ظلت متأثرة به.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن العطل نجم عن مشكلة تقنية مرتبطة بترقية سابقة لسعة الشبكة، ظهرت تداعياتها عقب إجراء تغيير حديث في الشبكة، مؤكدة أنه لا صلة للحادثة بهجوم إلكتروني أو بتقنيات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الذكيين.

وقالت الشركة إنها عالجت المشكلة الأساسية، وإنها تعمل على استعادة الخدمة لدى العملاء والمناطق التي لا تزال متأثرة، مشيرة إلى أنها أعادت تشغيل الخدمات تدريجياً، مع التحقق من استقرارها في كل مرحلة، نظراً لحجم الطلب، لضمان استعادة موثوقة للخدمات.

وأعربت عن اعتذارها للعملاء والشركاء عن الاضطراب الذي تسبب فيه العطل، مؤكدة أنها ستنشر تقريراً مفصلاً عن الحادثة بعد استكمال مراجعتها.