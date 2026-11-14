الرئيس في ذكرى إعلان الاستقلال: حقنا في إقامة الدولة الفلسطينية حقيقة تاريخية وقانونية لا يمكن إلغاؤها

-الرئيس: منظمة التحرير الإطار الوطني الجامع والمرجعية السياسية للشعب الفلسطيني

- الرئيس: غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين..ويجب توحيد المؤسسات الوطنية

-القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.. ولا سلام دون إنهاء الاحتلال

- الرئيس: ندعو المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات والاستيطان والتهجير وتوفير الحماية الدولية

-الرئيس: اتساع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين خطوة على طريق إنهاء الاحتلال

-الشباب والمرأة ركيزتا بناء الدولة الفلسطينية الحديثة

وطن للأنباء: أكد الرئيس، أن ذكرى إعلان الاستقلال في 15 نوفمبر عام 1988 تمثل محطة وطنية وتاريخية متجددة في مسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والسيادة على أرض وطنه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن هذا الحق ليس شعاراً، بل حقيقة تاريخية وقانونية ثابتة أقرّتها الشرعية الدولية، ولا يمكن لأية قوة في العالم المساس بها أو إلغاء وجود شعبنا وحقوقه الوطنية.

وقال الرئيس، في كلمة لمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان الاستقلال، التي تصادف غدا، إن الإعلان الذي أطلقه القائد الشهيد ياسر عرفات أمام المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988، شكّل تعبيراً عن الإرادة الوطنية الحرة، وتتويجاً لعقود طويلة من التضحيات والنضال، وإعلانا صريحا بحق شعبنا في تقرير المصير وفي العيش بحرية وكرامة وأمن على أرض وطنه، وتجسيداً لتطلعاته في الحرية والاستقلال.

وأكد الرئيس أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ستبقى الإطار الوطني الجامع والمرجعية السياسية لشعبنا في الوطن والشتات، وصاحبة المشروع الوطني الفلسطيني، التي قادت نضال شعبنا وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال، وجسّدت هويته الوطنية وحقه في تقرير المصير.

وشدد على أن الحفاظ على منظمة التحرير وتعزيز مكانتها ودورها ووحدتها الوطنية يشكل ركيزة أساس لحماية المشروع الوطني وصون القرار الوطني المستقل ومواصلة المسيرة نحو تجسيد استقلال دولة فلسطين.

وأضاف: إن شعبنا الفلسطيني، الذي واجه محاولات الاقتلاع والتهجير وطمس الهوية، أثبت أنه عصيّ على الانكسار، وأن إرادته أقوى من كل مخططات التصفية، وهو ماضٍ بثقة وإصرار نحو تحقيق أهدافه الوطنية في تقرير المصير والحرية والاستقلال، مؤكداً أن تضحيات الشهداء والجرحى والأسرى ومعاناة أهلنا لن تذهب هدراً، وأن الوفاء لها يكون بحماية المشروع الوطني، وتعزيز صمود شعبنا، والعمل المسؤول من أجل تحقيق تطلعاته الوطنية.

وأكد الرئيس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن المسؤولية الوطنية تقتضي تعزيز صمود أهلنا فيه، والعمل على وقف معاناتهم، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وتوحيد مؤسساتنا الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تحت نظام سياسي وقانوني واحد، وسلطة شرعية واحدة، بما يضمن وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، ويجسد وحدة الدولة الفلسطينية واستقلالها.

وشدد على أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأنه لا سلام ولا استقرار ولا أمن في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من حقوقه الوطنية المشروعة. وأكد أن خيارنا هو السلام العادل والشامل، القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بما يضمن قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

ودعا الرئيس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان والتهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته للقانون الدولي، والعمل على تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مثمناً مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي اعترفت بدولة فلسطين ودعمت حقوق شعبنا العادلة، مؤكداً أن اتساع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يعكس عدالة قضيتنا، ويشكل خطوة مهمة على طريق إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

وأكد الرئيس أن شعبنا يمتلك من الإرادة والكفاءات والطاقات البشرية والمؤسسات الوطنية ما يؤهله لبناء دولة عصرية ديمقراطية، تقوم على سيادة القانون والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحفظ كرامة المواطن وحقوقه، وتوفر لأبنائها مقومات الحياة الكريمة، مشدداً على أن بناء الدولة مسؤولية وطنية جامعة، وأن شعبنا قادر، رغم كل التحديات، على تحويل تطلعاته إلى واقع وإنجازات.

وقال: "إن رهاننا على المستقبل لا يكتمل إلا بصنّاعه الحقيقيين؛ فالشباب الفلسطيني بوعيه وإبداعه وطاقاته الخلّاقة، والمرأة الفلسطينية بنضالها وصمودها وحضورها الفاعل في كل ميادين الحياة، يشكلان ركيزة البناء وعماد الدولة الحديثة. إننا نؤمن بقدرة أجيالنا الصاعدة على قيادة التحول نحو مستقبل قائم على العلم والمعرفة والابتكار والعدالة الاجتماعية والمواطنة الصالحة، ونؤكد أن الاستثمار في الإنسان الفلسطيني هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل دولتنا".

واختتم الرئيس كلمته بالقول: في ذكرى استقلالنا، نجدد العهد لشعبنا بأننا سنواصل المسيرة الوطنية، حراسا للهوية والأرض والقرار الوطني المستقل، متمسكين بوحدتنا الوطنية وثوابتنا وحقوقنا المشروعة. إن إعلان الاستقلال لم يكن مجرد إعلان عن حقنا في إقامة الدولة، بل كان إعلاناً عن إرادة شعب قرر أن يعيش حراً على أرضه، وأن يمتلك دولته ومؤسساته، وأن يصنع مستقبله بإرادته وقدراته الوطنية. ومهما طال ليل الاحتلال، فإن فجر الحرية والاستقلال قادم لا محالة، وستبقى فلسطين وطناً جامعاً لكل أبنائها في الوطن والشتات".

وجدد الرئيس العهد لشعبنا الفلسطيني بمواصلة النضال من أجل الحرية والاستقلال، مترحما على الشهداء، ومتمنيا الشفاء للجرحى والحرية للأسرى.