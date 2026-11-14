مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ويحطمون مركبات في بيت فجار

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مواطنين أثناء قطف ثمار الزيتون في منطقة واد سيف ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وحطموا عددا من المركبات.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين أثناء عملهم في قطف الزيتون في المنطقة، واعتدت عليهم، وحطمت عددا من المركبات.

وتتعرض منطقة واد سيف لاعتداءات متكررة؛ إذ منعت قوات الاحتلال والمستوطنون، في الثالث من تشرين الثاني الجاري، مواطنين مشاركين في الحملة الوطنية لقطف الزيتون من الوصول إلى أراضيهم وقطف محصولهم، فيما استولى مستوطنون على معدات للقطاف.

وكان مستوطنون قد اعتدوا، في الأول من الشهر الجاري، على مواطنين من بلدة بيت فجار أثناء قطفهم ثمار الزيتون في المنطقة ذاتها.