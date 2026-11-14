ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,695 والإصابات إلى و176,093 منذ بدء العدوان

وطن للأنباء: ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,695 شهيدا، و176,093 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الـ48 ساعة الماضية، 16 شهيدا، و68 إصابة.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,643، والإصابات إلى 5,964، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850.

وأشارت إلى ️وفاة طفل رضيع (9 أشهر) نتيجة البرد الشديد لترتفع حصيلة وفيات البرد الشديد إلى 11 حالة، منوهة إلى أنه تم إضافة 21 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 7/11/2026.

وأضافت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.