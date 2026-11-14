تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة.. إطلاق نار وضرب وسرقة محاصيل ومهاجمة مزارعين

وطن للأنباء: شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، خلال الساعات الـ24 الماضية، سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، شملت إطلاق النار والاعتداء الجسدي وسرقة المحاصيل الزراعية ومهاجمة المركبات وتخريب الممتلكات.

ففي محافظة الخليل، أطلق مستوطن الرصاص الحي تجاه مجموعة من الأطفال قرب مدخل بلدة بيت أمر شمال المحافظة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وفي محافظة نابلس، طارد مستوطنون عدداً من الشبان في منطقة جبل روجيب شرق المدينة، وهاجموهم بالضرب، قبل أن يستولوا على هواتفهم النقالة ويعتدوا على مركبتهم.

كما اقتحم مستوطنون منطقة عين الكفارات في قرية الناقورة شمال غرب نابلس، وطردوا المزارعين من أراضيهم، وسبحوا في البرك الزراعية، فيما اعتدى آخرون على مزارعين ومتضامنين أجانب في قرية مجدل بني فاضل جنوب المحافظة.

وفي قرية ياصيد، اعتدى مستوطنون بالضرب ورشوا غاز الفلفل على مزارعين، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين برضوض وحالات اختناق. كما سرق مستوطنون محصول الزيتون من أراضي المواطنين في منطقة النجمة بقرية بيت دجن، واعتدوا بالضرب على المزارع عياد محمود صنوبر أثناء قطف الزيتون في قرية يتما، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وفي محافظة رام الله، أقدمت مجموعة من المستوطنين برفقة كلابهم على استفزاز الأهالي عند مدخل بلدة المغير، بالتزامن مع استمرار إغلاق المدخل لليوم الثاني على التوالي، فيما أطلق مستوطنون آخرون أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية بقرية برقا.

وفي اعتداء منفصل في القرية ذاتها، اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على المواطن خضر سمرين ونجله علي (14 عاماً)، أثناء توجههما لقطف الزيتون، ما أدى إلى إصابة الأب بكسور وجروح ونزيف في الرأس، وإصابة نجله برضوض وجروح، ونقلهما إلى المستشفى.

كما رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية بيتين، واستهدفوا مركبات أخرى قرب المزرعة الشرقية، ورشوا غاز الفلفل على مواطنين تحت جسر قرية يبرود.

وفي محافظة جنين، هاجم مستوطنون المزارعين وقاطفي الزيتون غرب المحافظة، واستولوا على ثمار المحصول ومعدات القطف التابعة لهم، فيما أفادت تقارير محلية باعتداءات مماثلة في بلدة اليامون، تمثلت في طرد المزارعين والاستيلاء على معداتهم ومنعهم من مواصلة قطف المحصول.

أما في محافظة بيت لحم، فأطلق مستوطنون الرصاص الحي على قاطفي الزيتون في قرية أبو انجيم جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات بالرصاص، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المزارعين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق وإجبارهم على مغادرة أراضيهم.

وفي محافظة سلفيت، استولى مستوطنون على مركبة فلسطينية في منطقة وادي الشاعر، واعتدوا على مركبات أخرى خلال مهاجمتهم مركبات الأهالي، ما ألحق أضراراً مادية بها.

كما شهد سهل صرّة في قرية قريوت اعتداءات شملت تخريب دفيئات زراعية وسرقة خزانات مياه.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، الذي يشهد تصاعداً في هجمات المستوطنين بحق المزارعين وأراضيهم وممتلكاتهم في مناطق عدة بالضفة الغربية.