"فتح" في ذكرى إعلان الاستقلال: لن نحيد عن هدف إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وطن للأنباء: أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته لن يتنازل، أو يحيد عن هدفه الوطني المشروع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله، وإنجاز الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت، في بيان صدر اليوم، لمناسبة الذكرى الـ38 لإعلان استقلال دولة فلسطين، إلى أن لدى حركة "فتح" وشعبنا الفلسطيني الإرادة والتصميم على تحقيق هذا الهدف، الذي يكفله القانون الدولي، وميثاق الامم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة.

وقالت، إن الشعب الفلسطيني، الذي قدم وعلى امتداد عقود تضحيات جسام، سيواصل كفاحه العادل والمشروع، حتى ينال كافة حقوقه الوطنية في التحرير والعودة وحق تقرير المصير، مؤكدة أن سياسة ازدواجية المعايير، التي رافقت القضية الفلسطينية منذ نشأتها، كانت أحد أهم الأسباب في حرمان شعبنا من حقه المقدس في تقرير المصير على أرض وطنه التاريخي.

وأوضحت، أن دولة فلسطين قائمة، وتعترف بها وبوجودها 160 دولة، وأن ما ينقصها هو التخلص من الاحتلال وإنجاز الاستقلال، مؤكدة ان فلسطين ستكون عامل أمن واستقرار لعموم المنطقة، والعالم.

وثمنت حركة "فتح" مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وبحقها بالاستقلال، ودعت الدول التي لم تعترف حتى الآن أن تبادر بالاعتراف؛ لكونه المدخل الحقيقي لإنها أزمات الشرق الأوسط وتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن الامن والسلام.

ودعت المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية، من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانة وإعادة الاعمار، والانسحاب الكامل من القطاع، والضغط عليها من أجل وقف إرهاب المستوطنين، وجنون التوسع الاستيطاني في الضفة، والذي من شأنه تدمير حل الدولتين.

وذكرّت "فتح" بأهمية إعلان الاستقلال الذي ألقاه الزعيم الشهيد أبو عمار امام المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، مؤكدة أن الإعلان يمثل رؤية لما ستكون عليه الدولة الفلسطينية، دولة ديموقراطية، دولة تساوي بين جميع مواطنيها في الحقوق، تعترف بالآخر، وتنشد الأمن، والاستقرار، والسلام، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة تمسكها بهذا الإعلان، ومضمونه الإنساني.

ودعت الشعب الفلسطيني في ذكرى إعلان الاستقلال إلى الوحدة والتلاحم، ونبذ كل أشكال الانقسام، مشيرة إلى أن هدف الحرية والاستقلال يستحق أن نكون يد واحدة، فلا خلاص لنا من الاحتلال الإسرائيلي البغيض، إلا عبر تحقيق الوحدة، في إطار الممثل الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، وفق مبدأ دولة واحدة قانون واحد، وسلاح شرعي واحد.