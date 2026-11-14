بايدن في مذكراته: نتنياهو قدّم بقاءه السياسي على مصالح إسرائيل وتجاهل مطالب واشنطن بشأن غزة

- بايدن: نتنياهو أقرّ بأن سقوط "الضحايا" يضر بصورة إسرائيل لكنه واصل عملياته العسكرية

- انتقادات لبايدن بسبب استمرار تدفق الأسلحة رغم خلافاته مع نتنياهو

وطن للأنباء: وجّه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن انتقادات حادة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بتقديم مصالحه السياسية الشخصية وبقائه في السلطة على المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإسرائيل، وتقديم وعود لم يكن ينوي الوفاء بها، رغم المطالب الأميركية المتكررة بخفض أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

وكشفت مقتطفات من مذكرات بايدن الجديدة، التي تحمل عنوان "Promise Me, America" (عديني يا أميركا)، ونشرتها شبكة "CNN"، عن حجم الإحباط الذي شعر به الرئيس الأميركي السابق إزاء تعامل نتنياهو مع المطالب الأميركية خلال الحرب على قطاع غزة، مقدمةً روايته للخلافات التي شهدتها العلاقة بين البيت الأبيض ومكتب رئيس حكومة الاحتلال.

وقال بايدن في مذكراته: "منذ بداية الصراع، دعوت إسرائيل إلى اتخاذ تدابير احترازية للحد من معاناة المدنيين"، موضحاً أنه أثار هذه المخاوف مراراً خلال محادثات خاصة مع نتنياهو، الذي أقرّ، بحسب روايته، بأن ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين يضر بصورة إسرائيل ويقوّض الدعم الأميركي للحرب.

وأضاف أن نمطاً متكرراً تكرّس خلال تلك الفترة، إذ كان نتنياهو يتعهد باتخاذ خطوات إضافية للحد من سقوط الضحايا، قبل أن تتبع ذلك عمليات عسكرية جديدة تسفر عن مقتل المزيد من المدنيين.

وكتب بايدن: "عندما طالبناهم بتفسيرات، كان لدى الإسرائيليين دائماً تفسير أو عذر، لكن النتيجة كانت واحدة"، مضيفاً أن نتنياهو "لم يجد أي حرج في تقديم وعود لم يكن قادراً أو راغباً في الوفاء بها".

إحباط من حسابات نتنياهو السياسية

وتطرق بايدن إلى علاقته الممتدة مع نتنياهو على مدى عقود، مشيراً إلى أن صبره تجاه رئيس حكومة الاحتلال بدأ ينفد تدريجياً، رغم تفهمه الضغوط التي تعرض لها الأخير عقب أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال إنه شعر بالإحباط من إخفاق نتنياهو في التفكير بعقلية رجل دولة، وحماية المصالح طويلة الأمد لإسرائيل، بدلاً من التركيز على احتياجاته السياسية الآنية.

وتعكس هذه التصريحات، وفق رواية بايدن، خلافاً عميقاً بشأن إدارة الحرب على غزة، إذ لم تقتصر اعتراضاته على أعداد الضحايا المدنيين، بل شملت أيضاً عدم التزام نتنياهو بالتعهدات التي قطعها للإدارة الأميركية.

انتقادات لاستمرار الدعم الأميركي

وتأتي انتقادات بايدن في ظل اتهامات واجهها خلال فترة رئاسته بالسماح لنتنياهو بتجاوز المطالب الأميركية، مع استمرار الدعم العسكري والسياسي الأميركي لإسرائيل، رغم الخلافات بشأن إدارة الحرب وتداعياتها الإنسانية.

ودافع بايدن في مذكراته عن قراره مواصلة دعم إسرائيل، قائلاً إنه كان يرى أن عليه دعم المصالح الأميركية وحلفاء واشنطن، لكنه أقرّ بأن محاولاته لكبح سلوك حكومة الاحتلال لم تحقق النتائج المرجوة.

وفي هذا السياق، كتب أنه منذ عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة أواخر عام 2022، بات يرى أن حماية إسرائيل تعني حمايتها من أعدائها ومن نفسها أيضاً.

وتتقاطع رواية بايدن مع ما كشفه مسؤولون سابقون في إدارته بشأن الخلافات مع نتنياهو، ولا سيما ما يتعلق بالعمليات العسكرية في غزة ومفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يصدر الكتاب، الذي يقع في 480 صفحة، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ويتناول إلى جانب الحرب على غزة، محطات من رئاسة بايدن، وخلافاته مع قيادات الحزب الديمقراطي، وقراره الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024.