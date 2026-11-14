روبيو: واشنطن لا تحتاج إلى عمل عسكري ضد إيران في ظل فاعلية الضغوط الاقتصادية

وطن للأنباء: جدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، التأكيد، ليلة السبت، أن الولايات المتحدة "لا تحتاج في هذه المرحلة إلى تنفيذ عملية عسكرية إضافية ضد إيران"، في ظل الضرر الاقتصادي الشديد الذي قال إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب "تلحقه بالنظام في طهران".

وأضاف روبيو: "الألم الاقتصادي الذي نلحقه بهذا النظام كبير إلى درجة لا تستدعي القيام بعمل عسكري، لأننا نضعفه إلى حد كبير جداً"، وفق قوله.

وذكر روبيو أنّ "الانتصار على إيران، من وجهة نظر واشنطن، يعني منعها من امتلاك سلاح نووي، وليس بالضرورة إسقاط النظام".

وحذّر من أن "امتلاك إيران سلاحاً نووياً سيمكّنها من إبقاء الشرق الأوسط والولايات المتحدة رهائن لديها"، بحسب تعبيره.

وكان روبيو قد صرح بأنّ "واشنطن لا تحتاج إلى تنفيذ ضربات عسكرية إذا كانت تحقّق الأهداف نفسها من خلال الوسائل الاقتصادية والضغوط المالية".

وفي وقتٍ سابق، قال ترامب، إنّ "المسألة الآن تتعلق فقط بتوقيت إنهاء الحرب مع إيران"،قائلاً: "نريد التأكد من تحقيق نصر كامل".

في المقابل، أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن "القدرة السياسية لدى ترامب ونتنياهو لمواصلة الحرب قد انتهت، فعلى الصعيد الدولي والقانوني، وكذلك داخل الولايات المتحدة والكيان، لم يعد لديهما الغطاء السياسي اللازم لمواصلة الحرب عسكرياً".

وشدد رضائي، على تمسّك طهران بالشروط الـ 7 وبحقوق الشعب الإيراني قبل إعادة فتح مضيق هرمز.