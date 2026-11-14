تحليل تقني: قنبلة أميركية دقيقة التوجيه استُخدمت في قصف مجمع ناصر الطبي بغزة

-علامات تعريف ومكونات الذخيرة تطابق القنبلة الأميركية GBU-39/B

-قنبلة دقيقة التوجيه تزن 122 كيلوغراماً وتحمل رأساً حربياً اختراقياً

- ستة شهداء وأكثر من 20 مصاباً في قصف مجمع ناصر الطبي

- جيش الاحتلال يقر بالغارة ويدعي استهداف قيادات عسكرية داخل المجمع

وطن للأنباء: كشف تحليل تقني لبقايا الذخائر التي عُثر عليها في موقع قصف مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، عن استخدام قنبلة جوية أميركية الصنع من طراز GBU-39/B، المعروفة باسم "القنبلة صغيرة القطر"، في الهجوم الذي استهدف المجمع الطبي.

وبحسب تحقيق نشره موقع "مسبار"، بالتعاون مع قناة "العربي"، أظهرت الصور الحصرية لبقايا الذخيرة وجود علامات تعريف تحمل الرمز التقني GBU-39/B، فيما طابق فريق التحليل ثلاثة مكونات رئيسية عُثر عليها في الموقع، هي الرأس الحربي والأجنحة القابلة للفتح ووحدة التوجيه، مع المواصفات الفنية المعتمدة لهذا الطراز.

وتُعد قنبلة GBU-39/B من الذخائر الجوية الدقيقة التوجيه، التي تنتجها شركة "بوينغ" الأميركية، ويبلغ وزنها الإجمالي نحو 122 كيلوغراماً، فيما يصل طولها إلى نحو 1.8 متر، وتحتوي على رأس حربي اختراقي يزن قرابة 93 كيلوغراماً، منها نحو 17 كيلوغراماً من المواد المتفجرة.

وتتميز القنبلة بأجنحتها القابلة للفتح، التي تتيح لها الانزلاق نحو الهدف من مسافات بعيدة، وتعتمد في توجيهها على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ما يسمح للطائرات بحمل أعداد أكبر منها مقارنة بالذخائر الجوية الأكبر حجماً.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مجمع ناصر الطبي فجر الخميس، وأسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين، بينهم الطبيب الجراح رزق أبو شعيرة، وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفق التقارير المنشورة عن الهجوم.

وأقر جيش الاحتلال بتنفيذ الغارة، مدعياً أنها استهدفت قيادات عسكرية من كتائب القسام داخل المجمع، وزعم استخدام المنشأة لأغراض عسكرية وتخزين الأسلحة، وهي ادعاءات لم يثبتها التحليل التقني المتعلق ببقايا الذخيرة.

ويعيد الكشف عن نوع القنبلة المستخدمة تسليط الضوء على طبيعة الأسلحة الأميركية التي يستخدمها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وعلى مسؤولية الدول الموردة للسلاح عن ضمان عدم استخدامه في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

ويمنح القانون الدولي الإنساني المستشفيات والمنشآت الطبية حماية خاصة، ولا يجوز فقدان هذه الحماية إلا في حالات محددة، من بينها استخدامها، خارج نطاق وظائفها الإنسانية، للقيام بأعمال ضارة بالعدو، وبعد توجيه إنذار مناسب، عند الاقتضاء، دون جدوى.

كما تظل الأطراف المتحاربة ملزمة بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت الطبية، حتى في الحالات التي يُدعى فيها وجود أهداف عسكرية داخلها.

ويثير استخدام ذخائر أميركية الصنع في قصف المنشآت الصحية والمنشآت المدنية في قطاع غزة تساؤلات بشأن استمرار إمدادات السلاح إلى إسرائيل، ومدى الالتزام بالضوابط الدولية المتعلقة بنقل الأسلحة واستخدامها.