رئيس "موساد" الاحتلال يزور واشنطن وسط تصاعد التوتر مع إيران

وطن للأنباء: أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الجمعة، بأن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) رومان غوفمان يزور العاصمة الأميركية واشنطن، بالتزامن مع تصاعد التوتر العسكري والأمني مع إيران، وفي ظل ضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستئناف الحرب عليها.

وأضاف الموقع أن غوفمان سيعقد اجتماعاً مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون راتكليف، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتوجه أيضاً إلى مدينة ميامي للقاء مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.