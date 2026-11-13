جمعية ومركز دنيا لأورام النساء تستعد لافتتاح "مركز دعم النساء المصابات بالسرطان" في رام الله بالشراكة مع (UNDP)

رام الله – وطن للأنباء: تفتتح جمعية ومركز دنيا لأورام النساء، غدا السبت، "مركز دعم النساء المصابات بالسرطان" في مدينة رام الله، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP)، بهدف توفير خدمات متكاملة ومساندة للنساء المصابات والمتعافيات من السرطان، تشمل الدعم النفسي والعلاج الفيزيائي والتغذية العلاجية.

ويقام حفل الافتتاح في تمام الساعة 12:30 ظهرا، في المقر الجديد للمركز، بجانب المقر الرئيسي لجمعية دنيا في عمارة الحرجة، الطابق الثاني، بمدينة رام الله.

وينفذ المشروع ضمن برنامج الاستثمار من أجل تعزيز القدرة على الصمود (المرحلة الرابعة)، الممول من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، ويضم عيادة للعلاج الفيزيائي، وعيادة للدعم النفسي، وعيادة للتغذية العلاجية، إضافة إلى مكاتب إدارية للمشاريع وقاعة مخصصة للتدريبات.

ومن المقرر أن يشارك في حفل الافتتاح مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو، والممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني جاكو سيليييرز، ونائبة الممثل الخاص مارغون إندريبو الشيخ، إلى جانب مدير برنامج الاستثمار من أجل تعزيز القدرة على الصمود لؤي خلف، ومديرة منطقة IPR تالا أبو عيد، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية والمجتمعية والبلديات والقطاع الخاص وأعضاء اللجنة المجتمعية.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية مها شحادة إن افتتاح المركز الجديد لا يمثل مجرد توسعة مكانية أو إضافة مرافق، بل يجسد رؤية جمعية دنيا المستمرة منذ تأسيسها عام 2011، والقائمة على التطور والاستجابة لاحتياجات النساء والارتقاء بالخدمات التشخيصية والصحية والنفسية المقدمة للمصابات بسرطان الثدي والأورام النسائية، وفق معايير الجودة التي تضع كرامة المرأة في صميم رسالتها.

وأضافت شحادة أن الاستثمار في صحة المرأة يمثل استثمارا مباشرا في الأسرة والمجتمع ومستقبل الأجيال.

من جانبها، قالت مديرة المركز الدكتورة نفوز مسلماني إن افتتاح المركز يشكل محطة مفصلية في مسيرة عمل الجمعية، مشددة على أن دمج خدمات الدعم النفسي والعلاج الفيزيائي والتغذية العلاجية ضمن بروتوكول الرعاية الصحية ليس ترفا، بل ركيزة أساسية في منظومة صحية متكاملة تهدف إلى تمكين النساء من التعافي الشامل واستكمال حياتهن بعد العلاج بثبات ودون معيقات.

وتوجهت الجمعية بالشكر إلى جميع الجهات والأفراد الذين ساهموا ويساهمون في استمرار تطوير الخدمات المقدمة لتعزيز صحة المرأة وتحسين جودة حياتها.