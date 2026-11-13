مؤسسة الحق تستنكر فرض حظر سفر على مديرها العام شعوان جبارين

وطن للأنباء: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، من السفر عبر جسر الملك حسين (الكرامة) إلى الأردن، وأبلغته بوجود قرار بمنعه من السفر، دون السماح له بمغادرة فلسطين.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف جبارين بسبب عمله الحقوقي ودوره في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بصفته مديراً عاماً لمؤسسة الحق، وممثل دولة فلسطين وأحد المحكّمين لدى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، فضلاً عن دوره في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على مساءلة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية. فقد سبق أن تعرض لتهديدات من جهاز الشاباك الإسرائيلي عام 2022، كما فُرض عليه حظر سفر استمر ست سنوات، بين عامي 2006 و2012، على خلفية نشاطه الحقوقي.

ويمثل حظر السفر، إلى جانب الإجراءات الإسرائيلية المختلفة بحق مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، استهدافاً مباشراً للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ومحاولة لإسكات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والحد من عملها، لا سيما في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والعقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسة الحق منذ سبتمبر/أيلول 2025، على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت مؤسسة الحق المجتمع الدولي والدول الحليفة والشريكة إلى اتخاذ خطوات جدية وفعالة للضغط على إسرائيل من أجل رفع حظر السفر المفروض على جبارين، ووقف استهداف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وإلغاء الإجراءات التي تعيق عملها، وضمان حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من مواصلة عملهم دون تهديد أو ملاحقة.