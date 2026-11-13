عدنان الصباح يكتب لوطن: بانتوستانات جنوب إفرقيا ومعازل فلسطين.. دراسة مقارنة لآليات السيطرة ومقومات التحرر

منذ بدء الاستعمار الأبيض لجنوب أفريقيا عام 1652 وحتى سقوط نظام الفصل العنصري عام 1994، لم يتخلَّ الجنوب أفريقيون يوماً عن إيمانهم بوطن واحد موحّد، ولم يقبلوا أن يكون استرداد بعضه ثمناً للتنازل عن بعضه الآخر، وبثباتهم استعادوا وطنهم كاملاً، بل وأغنوه بتنوع سكاني أسهم في بناء مستقبل مشترك، لكن الدرس الأهم هو أن: الحقوق لا تُستعاد بالتنازل عن الأرض، بل بالثبات على الحق، وهذا ما ينبغي أن تدركه فلسطين شعبا وقوى وقيادة.

هناك أوجه تشابه مهمة بين نظام الفصل العنصري في حكومة جنوب أفريقيا البيضاء بما يسمى ب"الأوطان السوداء" أو البانتوستانات "، وبين سياسات الاحتلال الاسرائيلي المتعلقة بتجزئة الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المغتصبات، وإنشاء معازل فلسطينية بصلاحيات محدودة ضمن نطاق جغرافي يخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وتظهرأوجه التشابه في نماذج، تقسيم الأرض، تقييد الحركة، السطو على الموارد، لكن المقارنة تقتضي التمييز بين اختلاف النموذجين التاريخي والقانوني، فقد نشأ نظام جنوب أفريقيا داخل دولة واحدة أقامت نظامًا للفصل العنصري، بينما يرتبط الوضع الفلسطيني بالاحتلال العسكري والاستيطان والصراع على السيادة وتقرير المصير.

من دانب آخر فإن سقوط نظام الفصل العنصري لم يكن نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تفاعل عوامل عديدة كالمقاومة الشعبية، والتنظيم السياسي والنقابي، والضغط الدولي القانوني والدبلوماسي، والتحولات الاقتصادية، والمفاوضات السياسية، ولذا ينبغي قراءة واقع الحال ومن اكثر من جانب:

1. الفصل العنصري وإعادة رسم الجغرافيا

وصل الحزب الوطني الأبيض إلى الحكم في جنوب افريقيا عام 1948، وشرع في بناء نظام يكرّس التفوق السياسي والاقتصادي للأقلية البيضاء، ويحافظ على سطوها على الأرض والموارد ومراكز القرار، مع إبقاء السود قوة عمل أساسية، وكان قانون سلطات البانتو لعام 1951 أساسًا مؤسسيًا لإنشاء السلطات المحلية العرقية، ثم توسعت الى سياسة " الأوطان السوداء " فيما بعد، وقد اعتمد نظام الفصل العنصري على حرمان الأغلبية السوداء من الحقوق السياسية داخل الدولة، مع الادعاء بأنها تتمتع بحق تقرير المصير في أقاليم منفصلة، بعضها حصل لاحقًا على استقلال شكلي بلا مضمون.

2. آليات عمل نظام البانتوستانات

اعتمد المشروع الجنوب أفريقي على ست آليات مترابطة:

1. تقسيم الأرض: أنشأت الحكومة عشرة بانتوستانات لم تتجاوز جميعها نحو 13% من مساحة البلاد، وكانت متفرقة ومحدودة الموارد، ولا يمكنها ان تتحول الى دولة متصلة جغرافيًا.

2. تعريف المواطنة: ربط قانون مواطنة أوطان البانتو لعام 1970 السكان السود بجنسيات أوطانهم الإثنية، حتى المقيمين منهم خارجها، بهدف حرمانهم من الحقوق السياسية الكاملة داخل بلادهم.

3. الاستقلال الاسمي: منحت الحكومة الاستقلال لأربعة بانتوستانات بين عامي 1976 و1981، هي ترانسكاي وبوفوثاتسوانا وفيندا وسيسكاي. لكنها لم تحظ باعتراف دولي، وظلت تعتمد على جنوب أفريقيا اقتصاديًا وأمنيًا.

4. التحكم بالحركة والعمل: استمر الاقتصاد الأبيض في الاعتماد على العمال السود، مع إخضاعهم لعديد القيود في الاقامة والتنقل.

5. سلب الأراضي والتهجير: استُخدمت البانتوستانات لتبرير إخراج السود من المناطق المصنفة بيضاء ونقلهم إلى أراضٍ محدودة الموارد.

6. إنشاء جهات محلية تابعة: اعتمد النظام على سلطات محلية وزعامات تقليدية وإدارات محدودة الصلاحيات، مع تفاوت مواقف السكان والنخب بين التعاون والمقاومة.

يمكن تلخبص ذلك بان البانتوستانات لم تكن مجرد مناطق فقيرة، بل مشروعًا لتفكيك الشعب سياسيًا، وإعادة تعريف مواطنته، وإبعاده عن السيادة، مع إبقائه مرتبطًا باقتصاد الدولة المسيطرة.

لم يسقط نظام " الاوطان السوداء " بسبب نقطة ضعف واحدة، بل نتيجة تراجع شرعيته وقدرته على فرض الطاعة، بالتزامن مع نمو التنظيم الشعبي وارتفاع كلفة استمرار الحكم ويمكن ادراك ذلك من خلال اداء الجنوب افريقيين في عديد القضايا الجوهرية.

1. رفض شرعنة التقسيم

رفض المؤتمر الوطني الأفريقي وحلفاؤه تحويل المطالبة بالمساواة إلى مطالبة بالعيش في كيانات إثنية منفصلة، ودافعوا عن جنوب أفريقيا باعتبارها وطنًا سياسيًا مشتركًا، يتمتع جميع مواطنيه بحقوق متساوية.

وقد منع هذا الموقف النظام من احتكار تعريف المستقبل السياسي، وأبقى القضية الأساسية مرتبطة بحق الشعب في المشاركة بالحكم دون تمييز عرقي.

2. بناء حركة وطنية لكل الوطن

نجحت الحركة المناهضة للفصل العنصري في ربط العمال والطلاب والكنائس والنقابات والمجتمعات المحلية والمنظمات السياسية.

ومن أبرز الحركات الكفاحية:

· انتفاضة سويتو عام 1976: كشفت عجز النظام عن الغاء المعارضة.

· انشاء الجبهة الديمقراطية المتحدة عام 1983: والتي نسقت جهود المنظمات مدنية ضد النظام.

· الحركة النقابية: حولت مواقع العمل إلى ساحات للتنظيم والإضراب والتفاوض.

· الكنائس والمجتمع المدني: وفرت شبكات دعم وتعبئة وتوثيق للانتهاكات.

وهكذا تحولت المقاومة من احتجاجات متفرقة إلى قدرة مستمرة على التنظيم والتعبئة.

3. جعل الاقتصاد سلاح صمود ومقاومة

اعتمد الاقتصاد الجنوب أفريقي على العمال السود، وعلى التجارة والاستثمار والتمويل الدولي، واستفادت الحركة من ذلك عبر الإضرابات العمالية، والمقاطعات الثقافية، وسحب الاستثمارات، والضغط على الحكومات والمؤسسات المالية.

لم تكن هذه الأدوات وحدها سبب سقوط الفصل العنصري، لكنها ساهمت في رفع كلفة استمرار النظام وإضعاف الدعم الدولي له.

4. جعل العنصرية مكلفة سياسيًا وأخلاقيًا

لم يتمكن النظام، رغم كل وسائل القمع، من منع توثيق الانتهاكات ونقلها إلى الرأي العام المحلي والدولي.

وساعد وجود منظمات قادرة على دعم المتضررين وتوثيق الانتهاكات على تحويل القمع إلى عامل إضافي في تعبئة المجتمع.

5. الجمع بين المقاومة والدبلوماسية

بدأت الاتصالات السياسية خلال الثمانينيات، وتسارعت عملية الانتقال عام 1990 مع الإفراج عن نيلسون مانديلا ورفع الحظر عن المنظمات السياسية. ثم تطورت المفاوضات والاتفاقات السياسية، وصولًا إلى الانتخابات الديمقراطية عام 1994.

وكان الإنجاز الأساسي إنهاء نظام الفصل العنصري قانونيًا وإعادة دمج أراضي البانتوستانات في الدولة الديمقراطية.

لكن استمرار الفقر والبطالة والتفاوت في ملكية الأراضي بعد الانتقال يوضح أن تغيير النظام السياسي لا يضمن وحده العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

ولذا فانه لا يكفي تفكيك نظام السيطرة شكلا إذا بقيت البنية الاقتصادية والإقليمية التي تنتج التبعية قائمة.

أين تتشابه التجربتان وأين تختلفان؟

1 الجغرافيا السياسية: من الأوطان السوداء إلى المعازل الفلسطينية المجزأة

بعد اتفاق أوسلو الثاني عام 1995، قُسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق:

· Aتتمتع السلطة الفلسطينية صلاحيات مدنية وأمنية داخلية محددة.

· Bتتولى السلطة الفلسطينية الشؤون المدنية والنظام العام ضمن ترتيبات أمنية تحتفظ إسرائيل فيها بصلاحياتواسعة.

· Cتحتفظ إسرائيل بالسيطرة المدنية والأمنية الرئيسية عليها، وتشمل المستوطنات ومساحات واسعة من الأراضي والموارد وشبكات الطرق.

وتشكل مناطق A وB جيوبًا متفرقة، بينما تمثل المنطقة C عنصرًا أساسيًا في تجزئة المجال الفلسطيني والتحكم بإمكانات التنمية والاتصال الجغرافي.

ولا يعني ذلك أن مناطق أوسلو مطابقة قانونيًا وتاريخيًا للبانتوستانات، لكن المقارنة تتعلق بوظيفة التقسيم: هل يمكن للسكان ممارسة حكم محلي بينما تبقى مقومات السيادة الإقليمية والاقتصادية خارج سيطرتهم؟

2 إسرائيل وتكرار نموذج البانتوستانات؟

توجد أدلة واضحة على استمرار تجزئة الأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وترسيخ أنماط مختلفة من السيطرة الإدارية والقانونية، ولا يوجد ما يثبت أن السياسات الإسرائيلية نُقلت مباشرة النموذج الجنوب أفريقي.

وتبرز أربعة أوجه تشابه رئيسية:

أ. إدارة سكان لا يملكون سيادة

امتلكت البانتوستانات مؤسسات محلية، بينما احتفظت الدولة المركزية بالقوة الأساسية، وفي الضفة الغربية تمتلك السلطة مؤسسات إدارية وخدمية، لكنها لا تسيطر على الحدود والمجال الجوي والحركة بين المناطق أو الموارد.

والاختلاف هنا هو أن السلطة نشأت بموجب اتفاقات سياسية انتقالية، وليست كيانًا أعلنته إسرائيل رسميًا دولة مستقلة على غرار البانتوستانات، لكن استمرار الوضع الانتقالي يطرح سؤالًا جوهريًا حول الفرق بين الحكم الذاتي والسيادة.

ب. السطو على الأرض والموارد

كان تخصيص الأراضي المحدودة للبانتوستانات وسيلة لإبعاد الموارد ومراكز الاقتصاد عن السكان السود.

وفي الضفة الغربية تمثل المنطقة C محورًا أساسيًا للمقارنة، بسبب أهميتها الجغرافية والاقتصادية، وتأثير السيطرة عليها في البناء والزراعة والصناعة والطرق والاتصال بين المناطق السكانية الفلسطينية.

ج. الحركة والتواصل الجغرافي

ارتبط الفصل في جنوب أفريقيا بأنظمة الإقامة والعمل والتنقل، بينما تؤدي الحواجز والبوابات والتصاريح والجدار في الضفة الغربية إلى تقييد الوصول إلى الخدمات والأراضي والأسواق، ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في أبريل 2026، وُثق وجود 925 عائقًا أمام الحركة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استنادًا إلى بيانات ديسمبر 2025، كما يقع نحو 85% من مسار الجدار داخل الضفة الغربية.

د. تثبيت واقع طويل الأمد

في الحالتين، تكمن الخطورة في ان الجهتين سعوا لتحويل الترتيبات المؤقتة أو الإدارية إلى واقع دائم يصعب تغييره.

وقد رأت محكمة العدل الدولية أن السياسات الإسرائيلية، بما فيها الاستيطان والبنية التحتية المرتبطة به والجدار واستغلال الموارد، ترسخ السيطرة على الأرض وتنتج آثارًا يصعب عكسها.

4. الاختلافات بين التجربتين

رغم أوجه التشابه، توجد اختلافات اساسية:

1. البنية القانونية : البانتوستانات ظلت جزءا من النظام العنصري في جنوب أفريقيا، بينما تخضع الضفة الغربية لاحتلال عسكري طويل الأمد وترتيبات أوسلو.

2. المواطنة : استُخدمت قوانين جنوب أفريقيا لنزع المواطنة السياسية عن السود، بينما يرتبط الوضع القانوني للفلسطينيين بالاحتلال وأنظمة الإقامة والجنسية والتصاريح.

3. السياق الدولي: تختلف الظروف العربية والإقليمية والدولية عن البيئة التي واجهت نظام بريتوريا العنصري.

4. الحركة الوطنية: تختلف البنية الفلسطينية والانقسام السياسي والجغرافي وواقع اللجوء والشتات عن التجربة الجنوب أفريقية.

5. المسارات السياسية : لا تفرض تجربة جنوب أفريقيا نموذجًا قانونيا واحدًا، بل ينبغي أن يضمن أي حل الحقوق الأساسية والسيادة وتقرير المصير، وألا يتحول الحكم المحلي إلى غطاء للحرمان الدائم منها.

الدرس الأساسي من جنوب أفريقيا ليس نسخ أساليبها ، بل بناء قوة سياسية واجتماعية واقتصادية تحول التجزئة المفروضة إلى قضية وطنية موحدة، وتستخدم هذه الوحدة للضغط من أجل تغيير قواعد السيطرة.

ويمكن استخلاص ستة مسارات عملية:

1. بناء جبهة وطنية موحدة

فقد كان الاتفاق على الهدف المشترك من أهم عناصر قوة الحركة الجنوب أفريقية، رغم اختلاف مكوناتها.

وفي الحالة الفلسطينية، يتطلب ذلك مشروعا وطنيًا يقوم على:

· إنهاء الاحتلال والاستيطان والضم.

· ضمان حق تقرير المصير.

· رفض تحويل التجزئة الجغرافية إلى واقع دائم.

· حماية الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية.

· بناء مؤسسات تمثيلية خاضعة للمساءلة.

2. بناء مؤسسات قوية مرتبطة بإطار وطني جامع

يمكن تطوير مجالس محلية منتخبة وشفافة، ولجان قانونية لمتابعة قضايا الأراضي والهدم والاستيطان، وشبكات تعاون بين البلديات والجامعات والنقابات والمزارعين، إلى جانب مؤسسات الدعم الاجتماعي والاقتصادي.

لكن يجب ألا تتحول هذه المؤسسات إلى جزر معزولة تكتفي بإدارة المشكلات اليومية، دون التأثير في السياسات التي تنتجها.

فالنجاح الحقيقي ينبغي أن يرتبط بمؤسسات وطنية أوسع قادرة على مواجهة أسباب التجزئة.

3. تحويل الدفاع عن الأرض إلى مشروع دفاع وطني

يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني تقوية القدرة على البقاء والإنتاج وتوفير الدخل، من خلال:

· دعم الزراعة والإنتاج المحلي، خصوصًا في المناطق المهددة.

· إنشاء شبكات تسويق وتوزيع تربط المدن والقرى معا.

· دعم المزارعين والمشاريع المتضررة.

· تشجيع التعاونيات والمشتريات المحلية.

· الاستثمار في التعليم والتدريب والاتصال الرقمي.

· تنويع مصادر الدخل والتمويل والعلاقات التجارية.

وقد لا ينهي الاقتصاد الوطني الاحتلال، لكنه يقلل هشاشة المجتمع ويعزز قدراته السياسية والمدنية.

5. زيادة الضغط الدولي وتوسيعه

استفادت الحركة الجنوب أفريقية من التضامن الدولي والنقابات والجامعات والكنائس والبرلمانات، ومن حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات.

ويمكن الاستفادة من ذلك فلسطينيًا خلال أربع مسارات:

أ. قانونيا: دعم الإجراءات القضائية الدولية، والتوثيق، ومتابعة التنفيذ، وتشجيع الدول على عدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة أو قبول استمرارها.

ب. برلمانيا ودبلوماسيا : إطلاق حملات لمراجعة العلاقات التجارية مع المستوطنات، وتطبيق قواعد التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم المساءلة القانونية.

ج . نقابيا واكاديميا : بناء علاقات مع النقابات والجامعات والاتحادات المهنية، على أسس قانونية وأخلاقية واضحة، مع احترام حرية التعبير وعدم التمييز

د. اقتصاديا : استخدام المقاطعة وسحب الاستثمارات والضغط على المؤسسات التي يثبت تورطها في أنشطة غير مشروعة، وفق معايير واضحة وقابلة للقياس.

6. تحويل التوثيق إلى وسيلة للمساءلة عبر توفير:

· سجلًا جغرافيًا موثقًا للأراضي والممتلكات والقيود.

· قاعدة بيانات قانونية للقرارات والإجراءات.

· آلية مستقلة للتحقق من الوقائع وحماية الشهود.

· تقارير دورية تربط الانتهاكات الفردية بالأنماط العامة.

· ملفات موجهة إلى جهات قضائية وحقوقية محددة، تتضمن مطالب قابلة للمتابعة.

ويجب أن تضمن هذه المنظومة حماية البيانات الشخصية والشهود، وألا تنشر معلومات قد تعرض السكان للخطر.

6. الجمع بين المقاومة والتفاوض

لم يكن الانتقال الجنوب أفريقي نتيجة المقاطعة أو الإضراب أو التفاوض منفردًا، بل نتيجة تفاعل هذه المسارات.

وفي السياق الفلسطيني، يمكن أن تشمل المقاومة المدنية السلمية الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات المنظمة والمقاطعة والتوعية والمبادرات القانونية، مع حماية المدنيين ورفض استهدافهم.

أما التفاوض، فينبغي أن يُقاس بقدرته على إحداث تغييرات فعلية في الحقوق والسيادة والواقع على الأرض، وأن يستند إلى معايير واضحة، أهمها:

· عدم الاعتراف بضم الأراضي بالقوة.

· وقف التوسع الاستيطاني وفق الالتزامات القانونية.

· ضمان وحدة الأرض الفلسطينية والاتصال الجغرافي.

· امتلاك صلاحيات فعلية في الموارد والاقتصاد والحركة.

· توفير ضمانات دولية وآليات تنفيذ ومساءلة.

· عدم تحويل الترتيبات المؤقتة إلى وضع دائم.

ولا يضمن الضغط السياسي وحده استجابة الطرف الأقوى، لذلك يعتمد النجاح على التنظيم والاستمرارية وحماية المشاركين ووجود استراتيجية تحول المكاسب الجزئية إلى تقدم وطني.

ما الذي ينبغي تجنبه ؟

1. الانقسام الداخلي: يمنح الطرف الأقوى فرصة للتعامل مع المناطق والفئات بصورة منفصلة.

2. الاعتماد على الخارج وحده : التضامن الدولي لا يعوض غياب التنظيم الداخلي والشرعية الشعبية.

3. الاكتفاء بالمكاسب الإدارية: قد تتحسن الخدمات المحلية بينما تبقى أسباب الحرمان السياسي والاقتصادي.

4. التنازلات دون ضمانات: قد تؤدي الاتفاقات غير المحددة زمنيًا وغير القابلة للمساءلة إلى استمرار الوضع القائم.

5. إهمال العدالة الاجتماعية: لا تكتمل المكاسب السياسية دون معالجة الفقر وعدم المساواة واحتكار الموارد.

6.

يمكن تصور أربع سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول : شرعنة التجزئة

استمرار التوسع الاستيطاني والقيود على الحركة والأرض، مع بقاء المؤسسات الفلسطينية مسؤولة عن الخدمات والإدارة دون امتلاك مقومات السيادة، ما يزيد صعوبة الاتصال الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق.

السيناريو الثاني : إدارة محلية موسعة بلا افق سياسي

حصول المؤسسات الفلسطينية على صلاحيات خدمية وإدارية إضافية، مع استمرار السيطرة على الأرض والحدود والموارد. وقد تتحسن بعض جوانب الحياة اليومية دون تحقيق السيادة أو تقرير المصير.

السيناريو الثالث: انتقال سياسي قائم على الحقوق

تضافر التنظيم الفلسطيني والضغط الدولي والمساءلة القانونية مع مسار سياسي ينهي الاحتلال ويمكّن الفلسطينيين من تقرير المصير، ويضمن السيطرة على الأرض والموارد والحركة، من خلال آليات تنفيذ ومساءلة واضحة.

السيناريو الرابع : الحاق الهزيمة بالمشروع الكولونيالي الاحلالي في كل فلسطين واقامة دولة مدنية ديمقراطية " دولة المواطنة "

ويتوقف المسار الفعلي على قدرة الفلسطينيين على تغيير معادلات استمرار الوضع القائم، وقدرة المجتمع الدولي على تحويل مواقفه السياسية والقانونية إلى إجراءات ملموسة.

الخلاصة

تقدم تجربة جنوب أفريقيا درسًا تاريخيًا مهمًا، لكنه ليس وصفة مضمونة للنجاح. فقد تفككت البانتوستانات عندما أصبح مشروع الدولة المجزأة عاجزًا عن الاستمرار سياسيًا، وواجه حركة وطنية منظمة، وشبكات اجتماعية واقتصادية، وضغطًا دوليًا متواصلًا، ومسارًا تفاوضيًا نحو نظام بديل.

وفي فلسطين، لا يكفي إثبات التشابه بين البانتوستانات والمعازل الفلسطينية، بل ينبغي تحديد العوامل التي تجعل التجزئة قابلة للاستمرار، والعمل على الغائها.

ويمكن تلخيص الاستراتيجية الفلسطينية في أربعة أهداف مترابطة:

1. الوحدة السياسية والجغرافية : منع تحويل الجغرافيا المجزأة إلى قرارات وطنية منفصلة، بما في ذلك عدم الغاءاو التنازل عن شعار " فلسطين التاريخية أرض واحدة " ولو كخيار استراتيجي بعيد

2. القدرة المجتمعية والاقتصادية: تمكين السكان من البقاء والإنتاج والتنظيم بدل الاكتفاء بالتكيف مع القيود.

3. الضغط القانوني والدولي : تحويل الأدلة والقرارات الدولية إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والمساءلة.

4. البديل السياسي الواضح : تحديد نظام يضمن الحقوق والسيادة والمساواة، ويمنع استمرار الهيمنة تحت مسميات إدارية جديدة.

ويبقى المعيار الحقيقي لنجاح الفلسطينيين ليس مجرد توسيع صلاحيات الإدارة المحلية أو تخفيف بعض القيود، بل تحقيق تقدم فعلي نحو إنهاء الاحتلال، وضمان حق تقرير المصير والحقوق المتساوية، ومنع تحويل التجزئة الإقليمية إلى واقع دائم، وليس يمكن لذلك ان ينتصر دون مشروع سياسي شامل وواحِد وموحِد لكل الشعب وقواه.