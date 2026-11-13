قائد الأسطول الخامس الأمريكي في إسرائيل وسط استعدادات لاحتمال استئناف الحرب على إيران

رام الله – وطن للأنباء: بحث قائد الأسطول الخامس الأمريكي، كيرت رينشو، مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين تعزيز التنسيق والتعاون البحري بين الجانبين، خلال زيارة إلى إسرائيل اختتمها اليوم الجمعة، بالتزامن مع تقارير إسرائيلية عن استعدادات أمريكية لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن رينشو، التابع للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، التقى قائد سلاح البحرية الإسرائيلية أيال هارئيل وعددا من كبار قادة السلاح، وبحث معهم نشاط البحرية الإسرائيلية خلال العمليات العسكرية في مختلف الساحات.

وأضاف أن المباحثات تناولت تعزيز الشراكة البحرية بين الجانبين، والتنسيق المشترك بين الأسطولين، وتبادل المعرفة التكنولوجية، بما يهدف، وفق البيان، إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وأمن خطوط الملاحة البحرية.

ولم يكشف جيش الاحتلال عن موعد بدء الزيارة أو مدتها، مكتفيا بالإشارة إلى اختتامها الجمعة.

استعدادات أمريكية لاحتمال استئناف الحرب

وتأتي الزيارة بالتزامن مع تقارير إعلامية إسرائيلية عن تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة، واستعدادات لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، مساء الخميس، بأن القيادة المركزية الأمريكية أبلغت ممثلين عن جيش الاحتلال موجودين في واشنطن بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد طهران.

وذكرت الهيئة أن واشنطن تواصل نقل معدات ووسائل عسكرية إلى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك نحو 200 طائرة للتزود بالوقود جوا، موزعة على قواعد في الشرق الأوسط وأوروبا.

كما أشارت إلى وجود حاملتي الطائرات الأمريكيتين "جورج واشنطن" و"جورج بوش" في المنطقة، مع توقع وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى بحر العرب الأسبوع المقبل، فضلا عن انتشار آلاف الجنود الأمريكيين في قواعد بالشرق الأوسط، يتولون تشغيل منظومات عسكرية مختلفة، بينها أنظمة الدفاع الجوي.

نفي أمريكي

في المقابل، نفى مسؤول في القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن استعدادات أمريكية لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، واصفا إياها بأنها "مجرد تكهنات".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المسؤول قوله إنه لا توجد تغييرات على وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك ردا على التقارير بشأن توجيه تحذيرات للجيش الإسرائيلي ودول الخليج للاستعداد لاحتمال تجدد الحرب.