الشباب الفلسطيني وسوق العمل.. شهادات معلّقة وفرص غائبة

كتب طارق مالكية : يواجه آلاف الشباب الفلسطينيين تحديا متزايدا يتمثل في صعوبة الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وطموحاتهم، في ظل ظروف اقتصادية معقدة ومحدودية الفرص المتاحة في سوق العمل.

فبعد سنوات من الدراسة والجهد، يجد كثير من الخريجين أنفسهم أمام واقع لا يشبه أحلامهم؛ شهادات جامعية ودبلومات مهنية تقابلها فرص توظيف محدودة، وشروط تتطلب خبرة يصعب على الخريجين الجدد توفيرها، ما يجعل رحلة البحث عن وظيفة طويلة وشاقة.

ولا تقتصر المشكلة على الخريجين الجدد، بل تشمل أيضا الشباب الباحثين عن مصدر دخل ثابت يساعدهم على تحمل أعباء الحياة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الالتزامات اليومية.

سوق عمل لا يستوعب الطموحات

تتعدد أسباب البطالة بين الشباب الفلسطيني، ومن أبرزها محدودية المشاريع الاستثمارية، وضعف قدرة المؤسسات على توفير وظائف جديدة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما يواجه بعض الخريجين مشكلة عدم توافق تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل، الأمر الذي يدفعهم إلى قبول وظائف بعيدة عن مجالات دراستهم، أو العمل في مهن مؤقتة لا توفر لهم الاستقرار المهني.

القرى الفلسطينية.. فرص أقل وتحديات أكبر

في القرى والبلدات الفلسطينية، تبدو التحديات أكثر وضوحا، في ظل قلة المؤسسات والشركات والمشاريع التي توفر فرص عمل محلية، ما يضطر بعض الشباب إلى التنقل لمسافات طويلة بحثا عن وظيفة، أو البحث عن فرص عمل خارج مناطق سكنهم.

وتنعكس هذه الظروف على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشباب وعائلاتهم، وتؤثر في قدرتهم على التخطيط لمستقبلهم وتحقيق طموحاتهم.

مسؤولية مشتركة وحاجة إلى حلول

إن مواجهة البطالة تتطلب جهودا مشتركة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال دعم المشاريع الصغيرة، وتوفير برامج التدريب المهني، وتعزيز فرص التشغيل، وربط التخصصات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل.

فالشباب ليسوا مجرد أرقام في إحصائيات البطالة، بل يمثلون طاقات بشرية قادرة على الإنتاج والإبداع والمساهمة في بناء المجتمع، إذا توفرت لهم الفرص المناسبة.

ويبقى السؤال: هل أصبحت الشهادة الجامعية وحدها غير كافية للحصول على فرصة عمل؟ وما المطلوب لفتح آفاق جديدة أمام الشباب الفلسطيني وتمكينهم من بناء مستقبلهم داخل وطنهم؟