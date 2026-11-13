ترمب يتخلى عن الاتفاق ويتمسك بالحصار وإيران تتوعد بـ"مفاجآت صاروخية"

وطن للأنباء: تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن مسار التوصل إلى اتفاق مع إيران، متمسكا بمواصلة الحصار، فيما طلب من نائبه جي دي فانس التفرغ للقضايا الداخلية، بعد أيام من منحه صلاحية قيادة المفاوضات مع طهران، بالتزامن مع تصعيد إيراني في التصريحات العسكرية والتهديد بإدخال أهداف جديدة ضمن بنك الأهداف الصاروخي.

وقال ترمب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران... حصلنا على أموالهم... وحصلنا على مضيقهم"، في إشارة إلى تمسك واشنطن بالحصار وعدم حاجتها، وفق موقفه المعلن، إلى اتفاق مع طهران.

وجاء موقف ترمب غداة خطاب أكد فيه أن الولايات المتحدة حققت انتصارا، لكنه شدد على ضرورة تحقيق "نصر كامل، لا نصر بنسبة 93 في المائة".

في المقابل، صعّدت إيران من تهديداتها العسكرية، إذ أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أن الوحدة الصاروخية في حرس الثورة مستعدة لتقديم "مفاجآت جديدة"، فيما توعد رئيس جهاز الباسيج حسين طائب برد أشد، مؤكدا تمسك طهران بشروطها السبعة قبل الدخول في أي مفاوضات.

وفي سياق التهديد بتوسيع نطاق المواجهة، تحدث نائب رئيس الأركان الإيراني كيومرث حيدري عن رد "بلا قيود جغرافية"، وعن بنك أهداف يتجاوز ساحة الحرب السابقة، فيما قال مستشار المرشد محمد مخبر إن التوجيه الأخير للمرشد يعني ضمنا رفع القيود عن مدى الصواريخ الإيرانية.

وبثت وكالة "مهر" الحكومية مقطعا مصورا قالت إنه يوثق اختبار صواريخ جديدة، بالتزامن مع دعوة مجلس خبراء القيادة إلى بحث الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ومراجعة العقيدة الدفاعية الإيرانية.

سياسيا، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى الحوار وضبط النفس، فيما قال بزشكيان إن "الحق مع إيران، والعدو سيركع".

وتأتي هذه التطورات وسط أنباء عن وصول وفد قطري إلى طهران، لم يتسن تأكيدها، وفي ظل تراجع فرص استئناف المفاوضات واستمرار التوتر بشأن الحصار ومضيق هرمز.