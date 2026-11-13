ترامب: إسرائيل أحد أسباب استمرار الحرب مع إيران

رام الله – وطن للأنباء: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رغبة إسرائيل في استمرار الحرب على إيران تمثل أحد أسباب إطالة أمد المواجهة، مشيرا إلى أنه كان قادرا على إنهائها فورا، لكنه يواصل العمليات العسكرية استجابة لرغبة الدول التي تسعى واشنطن إلى حمايتها في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة أجراها، الخميس، مع المعلق الرياضي الأمريكي ستيفن سميث، قال فيها إن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية لإيران، مدعيا أنها دمرت بالفعل قواتها البرية والجوية والبحرية.

وأضاف ترامب: "سبب استمرارنا في هذه الحرب هو أن الأشخاص الذين نحاول حمايتهم، ومن بينهم إسرائيل، أي الناس في الشرق الأوسط أساسا، يفضلون أن أتصرف بالطريقة التي أتصرف بها الآن".

وتابع أنه يواصل الحرب "مدة أطول قليلا وبطريقة أكثر تحضرا"، استجابة لرغبة الدول التي تحاول الولايات المتحدة حمايتها.

وأشار ترامب إلى أنه كان يدرك، عند اتخاذ قرار الدخول في الحرب مع إيران، أن ذلك سيكون خيارا صعبا على حزبه في انتخابات التجديد النصفي، التي جرت في الولايات المتحدة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وفي سياق حديثه عن نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي خسر فيها الجمهوريون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب لصالح الديمقراطيين، تطرق ترامب إلى تصويت الناخبين السود، مدعيا أن المجتمع الأسود كان الأكثر استفادة من سياساته.

وقال إنه نفذ إصلاحات في نظام العدالة الجنائية، وأنقذ الكليات والجامعات التاريخية للسود من الإغلاق، قبل أن يعرب عن استغرابه من تصويت الناخبين السود للديمقراطيين، قائلا: "لا أفهم كيف يمكن لشخص أسود أن يصوت لديمقراطي. لا أفهم ذلك إطلاقا".

