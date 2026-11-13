"وول ستريت جورنال": هجمات إيران السيبرانية تنتقل من التجسس للتدمير المادي

رام الله - وطن للأنباء: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين في مجال الأمن السيبراني وخبراء دفاع، أن إيران باتت توسع نطاق أهدافها وتنتقل نحو شنّ هجمات تُلحق أضراراً ملموسة على أرض الواقع.

ووفقاً للمسؤولين السيبرانيين، يُظهر هذا التحوّل امتلاك إيران قدرة أكبر على استخدام أدوات جديدة -كالذكاء الاصطناعي- واستعداداً لتوظيفها ضدّ مجموعة أوسع من الأهداف.

وقالت الصحيفة إن "إيران لطالما اعتبرت تهديداً سيبرانياً من الدرجة الثانية، إذ تفتقر إلى المستوى ذاته من التطور التكنولوجي والاستراتيجي الذي تتمتع به كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية".

وأضافت أنه "في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران، فقد بدأت طهران في إظهار مستوى جديد من العدوانية؛ مما دفع خبراء الأمن السيبراني إلى التحذير من أن إيران باتت خصماً أكثر خطورة".

خصم متطور

وقال يوسي كارادي، رئيس المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، للصحيفة: "ما تفعله إيران حالياً هو أنها تتعلم من الحرب السابقة. وأفترض دائماً أن عدوّي في الحرب القادمة لن يكون هو نفسه في الحرب الأخيرة؛ بل سيكون خصماً أكثر تطوراً".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "منذ بدئها في تطوير قدراتها السيبرانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت إسرائيل الهدف الرئيسي لإيران؛ حيث شنت ضدها هجمات مستمرة واستخدمتها ميدانًا لاختبار تقنياتها.

وأوضحت أنه "مع مرور السنين، وسّعت إيران نطاق أهدافها لتشمل دولاً في المنطقة، واستهدفت هجماتها داخل الولايات المتحدة أجهزة مصنعة في إسرائيل".

وكثفت طهران برنامجها السيبراني بشكل كبير بعد تعرضها لهجوم بواسطة دودة حاسوبية تُدعى "ستوكسنت" (Stuxnet)، طوّرتها أمريكا وإسرائيل لاختراق أنظمة التحكم في أجهزة الطرد المركزي النووية الإيرانية وإصدار أوامر لها بتدمير نفسها.

واكتُشفت هذه الدودة في عام 2010، ويُنظر إلى ذلك الهجوم على نطاق واسع باعتباره أول عملية سيبرانية تتسبب في دمار مادي.

واشتهرت مجموعات من القراصنة المرتبطين بإيران بتنفيذ هجمات تعتمد على أسلوب "الاختراق والتسريب" (hack and leak)؛ عبر سرقة بيانات شخصية ونشرها للنيل من شخصيات عامة ومؤسسات. ومؤخراً، استهدفت هذه المجموعات كاميرات المراقبة المتصلة بشبكة الإنترنت.

ويقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن إيران حوّلت تركيزها في السنوات الأخيرة نحو تكتيكين يمكن استخدامهما معاً لإلحاق أقصى قدر من الضرر على أرض الواقع.

ويتمثل التكتيك الأول في مسح البيانات، وهو إجراء يؤدي إلى تدمير الملفات التي تحتاجها أجهزة الحاسوب لتعمل. أما التكتيك الثاني فهو اختراق "وحدات التحكم المنطقي القابلة للبرمجة" (PLCs)؛ وهي أجهزة يزداد الاعتماد عليها لأتمتة مختلف العمليات الصناعية، بدءاً من النقل ووصولاً إلى التصنيع والخدمات اللوجستية.

وتُدمج هذه المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) في أنظمة التكنولوجيا التشغيلية (OT)، وهي بمثابة حلقة الوصل بين الأوامر الافتراضية والأجهزة المادية.

وتوجد هذه المتحكمات في إشارات المرور، ومضخات الصرف الصحي، وشبكات الطاقة، وهي جزء لا يتجزأ من البنية التحتية الحيوية لكل دولة. وكان فيروس "ستوكسنت" هجومًا استهدف هذه المتحكمات.

وصرح نيكولاس أندرسن القائم بأعمال رئيس "وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية" (CISA)، للصحيفة، بأن "هذه الأجهزة تُعد جزءاً من بنيتنا التحتية التي نرى أنها تتعرض للتهديد، لا سيما من قِبل جهات فاعلة إيرانية".

وأصبحت هذه الأنواع من الهجمات أكثر شيوعاً قبل بضع سنوات، وغالباً ما تُنفَّذ من قِبل مجموعة تُدعى "سايبر أفينجرز"، وذلك وفقاً لما ذكره سيرجي شاكيفيتش، مدير استخبارات التهديدات في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "تشيك بوينت".

وتُعرف هذه المجموعة أيضاً باسم "شهيد كاوه" (Shahid Kaveh)، وهي وحدة تابعة للقيادة السيبرانية الإيرانية التي تعمل تحت مظلتها.

حرب الثلاجات

وفي أواخر عام 2023، صرّحت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) بأن مجموعة "سايبر أفنجرز" تقف وراء هجوم إلكتروني استهدف أنظمة "يونترونيكس" إسرائيلية الصنع، المستخدمة في إدارة المياه بالولايات المتحدة.

وكانت الوكالة قد أصدرت تحذيراً في وقت سابق من هذا العام بشأن احتمال وقوع المزيد من الهجمات الإيرانية، وتم تحديث هذا التحذير قبل أيام من اختراق أنظمة المياه في 7 ولايات على الأقل.

وفي سبتمبر/ أيلول، أفاد مسؤولون أمريكيون بأنهم يحققون فيما إذا كانت إيران متورطة في هجمات إلكترونية استهدفت ناقلتين متجهتين إلى تكساس.

ويشتبه مسؤولون أمريكيون وفرنسيون في أن قراصنة إيرانيين يقفون أيضاً وراء هجمات وقعت مؤخراً في أوروبا، استهدفت مرافق التبريد في فرنسا ودول أخرى؛ حيث تسببوا في اندلاع حرائق وتلف المواد الغذائية بعد رفع درجات الحرارة في تلك المرافق عن بُعد خلال الليل.

وقد استهدفت العديد من هذه الهجمات متاجر كبرى في بلدات ريفية، وهي مواقع يرى الخبراء أنها قد تكون أكثر عرضة للاستهداف مقارنة بتلك الموجودة في المدن.

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ونفت إيران -التي تعرضت هي نفسها لهجمات سيبرانية متكررة- قيامها بشن هجمات في الخارج. وصرح سفير إيران لدى فرنسا، محمد أمين نجاد، لصحيفة "ذا جورنال" بأنه حتى لو كانت طهران تمتلك مثل هذه القدرات، فإنها لن تستخدمها ضد أوروبا، بل ستوجهها ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل، ملمحاً بذلك إلى أن المسؤولية تقع على عاتق دولة أخرى.

ولكلٍّ من الجهات الفاعلة الرئيسية في الهجمات السيبرانية على مستوى العالم -وهي الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية- أسلوبٌ مميزٌ خاص بها في شن الهجمات.

فمن جانبها، تميل الصين إلى العمل بشكلٍ سري، مع التركيز على التجسس والتمركز داخل الأنظمة الحيوية تمهيداً لنزاعاتٍ مستقبلية، وفق الصحيفة.

أما روسيا، فتهدف عادةً إلى إثداث الفوضى وتعطيل البنية التحتية المادية، بما يخدم عملياتها في الحروب التقليدية. في حين تستخدم كوريا الشمالية الهجمات السيبرانية لجني الأموال من خلال السرقة والابتزاز.

ويرى خبراء الأمن السيبراني أن قدرات إيران لا تزال متأخرة عن ركب الدول الأخرى، لكن استعدادها التام لإحداث الفوضى يجعل منها قوةً لا يستهان بها.

