أبو قرع: رش المناطق الفلسطينية بشكل متعمد بالمبيدات يتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية ضمن القوانين الدولية

وطن للأنباء: دعا الخبير البيئي في مركز العمل التنموي "معا"، الدكتور عقل أبو قرع، إلى إجراء فحوصات عاجلة لعينات من المواد التي تناولتها الأغنام الـ13 التي نفقت قبل عدة أيام في قرية العوجا بمحافظة الأغوار، أو لأعضاء منها أو بقايا الحيوانات النافقة، للتأكد من نوعية المواد السامة التي استهلكتها، ومن ثم اتخاذ الاحتياطات والإجراءات القانونية اللازمة، في حال التأكد من استخدامها من قبل المستوطنين في المنطقة.

وكانت أنباء قد أشارت إلى نفوق نحو 13 رأسا من الأغنام في قرية العوجا الفلسطينية، نتيجة تناولها مواد مسمومة، سواء أكانت أعشابا أو مواد أخرى ألقيت في المناطق الفلسطينية، وربما تسببت في نفوق الأغنام.

وأوضح أبو قرع أن خطورة وجود هذه المواد في المنطقة بشكل عشوائي لا تقتصر على الحيوانات والطيور، بل من الممكن أن تصل إلى أيدي الأطفال، وما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة قد تؤدي إلى وفاتهم نتيجة تناول هذه المواد أو حتى استنشاقها. ومن المحتمل أن تكون هذه المواد مبيدات أعشاب رُشت على النباتات، أو مبيدات حشرية، أو مواد سامة أخرى.

خطورة المبيدات

وبين أبو قرع أن المبيدات مواد كيميائية خطيرة، ولا سيما مبيدات الحشرات، إذ تعمل على القضاء على الحشرات من خلال تثبيط عمل إنزيمات في الجهاز العصبي، ومن ثم شلّه، ما يؤدي إلى حدوث ارتباك نتيجة فقدان القدرة على التحكم في الإشارات والرسائل العصبية الموجهة إلى أجزاء الجسم المختلفة، وصولا إلى الموت. وما ينطبق على الحشرات قد ينطبق على الإنسان إذا تعرض للمبيدات بتراكيز أعلى.

النساء الحوامل والأطفال

وأضاف أن الأطفال والنساء الحوامل أكثر حساسية لمخاطر التعرض للمبيدات، بسبب هشاشة الجهاز العصبي واستمرار نموه لدى الأجنة والأطفال. وربما يفسر ذلك حالات وفاة الأطفال جراء التسمم بالمبيدات، التي وقعت في مناطق متعددة من العالم.

وأشار إلى وجود دراسات عديدة منشورة تظهر أن العديد من المبيدات تنتقل من الأم الحامل إلى الجنين خلال فترة الحمل عند تعرضها لهذه المواد، وأن تأثيرها على الأجنة قد يكون وخيما، ويتمثل في ضعف النمو العقلي والجسدي.

استعمال المبيدات وتخزينها

ودعا أبو قرع إلى توخي الحذر في التعامل مع المبيدات في بلادنا، من حيث تسجيلها وتخزينها واستخدامها، وكذلك التخلص من بقاياها، مشددا على ضرورة عدم تخزينها أو تجزئتها في أوعية غير مخصصة لها، وعدم إعادة استخدام عبواتها الأصلية لأغراض أخرى، مثل تخزين الزيت أو المياه.

وأكد ضرورة التخلص من عبوات المبيدات الفارغة فورا، وبالطرق الصحيحة، وفقا للإرشادات المدونة عليها.