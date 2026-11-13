مستشار قائد حرس الثورة: دمرنا 16 قاعدة أمريكية في المنطقة والقواعد البعيدة باتت ضمن أهدافنا

وطن للأنباء: قال كبير مستشاري قائد حرس الثورة الإيراني، العميد ثان جمال شاكرمي، إن القوات الإيرانية دمرت 16 قاعدة أمريكية في المنطقة خلال ما وصفها بـ"الحرب المفروضة الثالثة"، مدعيا أن حصول القوات المسلحة على معدات جديدة أتاح إدراج القواعد الأمريكية البعيدة ضمن دائرة الأهداف الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن شاكرمي قوله إن القواعد الـ16 كانت تتولى مهام المراقبة والاستطلاع والتخطيط العملياتي والاستخباراتي ضد إيران، مضيفا أنها دمرت بالكامل خلال الحرب.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية وصلت إلى مستوى التكافؤ العسكري مع خصومها، بل تجاوزته في بعض المجالات، مشيرا إلى استمرار مقاتلي القوة الجوفضائية في تنفيذ مهامهم رغم القصف المتواصل.

وفي تصريحات حملت تهديدا بتوسيع نطاق الاستهداف، قال شاكرمي إن حصول القوات الإيرانية على معدات جديدة جعل القواعد الأمريكية البعيدة أيضا ضمن قائمة الأهداف، دون الكشف عن طبيعة هذه المعدات أو مداها وقدراتها.

واعتبر أن الهجوم العسكري على إيران، بما شمله من اغتيال قادة وعلماء واستهداف منشآت صناعية وعسكرية، لم يحقق هدف إسقاط النظام، مدعيا أن الولايات المتحدة تواجه وضعا صعبا في مضيق هرمز.