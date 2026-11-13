مصادر خاصة لوطن: النيابة العامة تقرر توجيه تهمة غسل الأموال لرجل الأعمال طارق النتشة

رام الله - وطن للأنباء: أفادت مصادر خاصة لـ"وطن"، بأن النيابة العامة في رام الله قررت توجيه تهمة غسل الأموال إلى رجل الأعمال الموقوف طارق النتشة، إضافة إلى التهم السابقة المتعلقة بالتهرب الضريبي.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه النتشة موقوفا منذ التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي، عقب صدور قرار قضائي بالحجز التحفظي على حساباته المصرفية وأمواله وممتلكاته غير المنقولة، بما فيها محطات الوقود التي يمتلكها.

وكانت محكمة بداية رام الله قد جددت، في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تمديد توقيف النتشة لمدة 45 يوما إضافية، في القضية المتعلقة بمطالبات مالية لصالح خزينة الدولة، وسط مطالبات من هيئة الدفاع بإخلاء سبيله وإتاحة المجال للتوصل إلى تسوية مالية مع دائرة الضرائب.

وتزامن القرار مع إغلاق الأجهزة الأمنية محيط محكمة بداية رام الله، بالتزامن مع دعوات أطلقها أصدقاء النتشة وعائلته منذ الأربعاء لتنظيم وقفة سلمية بالتزامن مع انعقاد الجلسة.

ويأتي تمديد التوقيف في ظل استمرار التحقيقات في القضية، التي سبق أن كشفت "وطن" أن المطالبات المالية المرتبطة بها تبلغ ملياراً و3 ملايين و875 ألفا و178 شيكلا، وفق مراجعة أجرتها وزارة المالية لحساباته المالية عن الفترة الممتدة منذ عام 2020 وحتى تاريخ إعداد المراجعة، بحسب مصادر خاصة.

وكانت محكمة صلح رام الله قد مددت، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، توقيف النتشة لمدة 15 يوما إضافية على ذمة التحقيق، بناء على طلب النيابة العامة للجرائم الاقتصادية، وذلك بعد تمديد مماثل في 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

وسبق أن كشفت "وطن"، نقلا عن مصادر خاصة، أن وزارة المالية أنهت مراجعة الكشوفات والحسابات المالية المتعلقة بملف النتشة، وقدرت قيمة الأموال التي تطالب باستردادها إلى خزينة الدولة بنحو مليار شيكل، وتحديدا مليار و3 ملايين و875 ألفا و178 شيكلا.

اقرأ المزيد: مصادر لوطن: مليار شيكل في ذمة طارق النتشة لصالح الخزينة العامة بعد انهاء وزارة المالية مراجعة حساباته المالية

وبحسب المصادر، شملت المراجعة الفترة الممتدة منذ عام 2020، فيما أشارت إلى استمرار الحجز على أموال النتشة وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

في المقابل، طالبت هيئة الدفاع في جلسات سابقة بإخلاء سبيل النتشة، وأبدت استعدادها للتوصل إلى تسوية مالية، فيما واصلت النيابة العامة طلب تمديد توقيفه لاستكمال التحقيقات.

وتعود القضية إلى تموز/يوليو الماضي، حين داهمت الأجهزة الأمنية عددا من محطات الوقود التابعة للنتشة في رام الله والبيرة وأريحا وبيت عور، وصادرت كاميرات مراقبة وملفات وكميات من المحروقات.

كما أصدرت النيابة العامة قرارا بالحجز التحفظي على أموال غير منقولة تعود للنتشة وشقيقيه مازن وباسم، إلى جانب عدد من الشركات التابعة لهم، على خلفية تحقيق تجريه نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية.

اقرأ المزيد: في تعقيب على تقرير وطن .. فريق الدفاع عن طارق النتشة وشركة الهدى المحامي مالك العوري لوطن: الأرقام المتداولة لا تمثل مديونية محسومة على النتشة ولا يوجد مطالبة مالية رسمية بذلك المبلغ