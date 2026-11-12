تجول بأرض تمتلكها... مبادرة فلسطين على البسكليت

كتبت مجد حثناوي: في 21 تموز/يوليو 2016، انطلقت مبادرة «فلسطين ع البسكليت» بفكرة بسيطة: استخدام الدراجات لاكتشاف فلسطين والوصول إلى قراها وبلداتها، وتحويل ركوب الدراجة إلى مساحة للتواصل والمشاركة المجتمعية.

تبادر«فلسطين على البسكليت في تعزيز الوعي السياسي بأهمية الانتخابات، حيث تظهر الصورة تجوالهم في محافظة القدس بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات تحديث بياناتهم الانتخابية وتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية

شملت أنشطة المبادرة في دعم المزارعين والتفاعل المباشر مع المجتمعات المحلية، من بينها المشاركة في قطف الثمار والزراعة وشراء المنتجات والمحاصيل المحلية. وتأتي هذه الأنشطة ضمن توجه المبادرة لربط الشباب بالأرض وأهلها، وتعزيز حضورهم في المناطق الزراعية والريفية الفلسطينية

تركز انشطة المبادرة على البعد التطوعي حيث تربط العمل المجتمعي بالأرض والإنتاج المحلي، لتعزيز علاقة المشاركين بالأرض، وتشجيع العمل التطوعي، وإبراز أهمية الزراعة والإنتاج المحلي في حياة المجتمعات الفلسطينية

مجموعة من المشاركين في مبادرة «فلسطين ع البسكليت» خلال إحدى جولاتها، في مشهد يجمع بين ركوب الدراجات واستكشاف المكان والتعبير عن الحضور الفلسطيني في الفضاء العام. تتوقف المجموعة أمام الجدار وبرج المراقبة، وفي السهول والجبال رافعة العلم الفلسطيني..