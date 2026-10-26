إصابة مواطنة في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

وطن للأنباء: أصيبت سيدة (58 عاما)، اليوم الاثنين، برضوض وكدمات، في هجوم للمستوطنين على بلدة السموع جنوب الخليل.

وذكر مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في خربة "الخرابة" شرق بلدة السموع، واعتدوا بالضرب على السيدة حكيمة خلايلة (58 عاما)، ما أدى إلى إصابتها برضوض وكدمات في الصدر، نُقلت على أثرها إلى المستشفى.

وقال نجلها إسماعيل خلايلة، إن المستوطنين اعتدوا على والدته بالضرب أمام مسكنها، مشيرا إلى أنها تعاني عدة أمراض مزمنة.