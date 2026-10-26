وفد سعودي باكستاني تركي يزور طهران لبحث الأمن الإقليمي

رام الله – وطن للأنباء: يزور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، اليوم، العاصمة الإيرانية طهران، برفقة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، لعقد اجتماع أمني مشترك مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وفق ما أعلنه نائب أمين المجلس علي باقري، بالتزامن مع نشر وسائل إعلام إيرانية صورا لطائرة نقل عسكرية سعودية تهبط في مطار مهرآباد بطهران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة "فارس"، عن باقري قوله إن المسؤولين الثلاثة سيشاركون في الاجتماع، الذي يأتي في ظل تحركات إقليمية مرتبطة باتفاق مكة للدفاع المشترك، الموقع بين السعودية وباكستان وتركيا.

وقال باقري إن الدول الثلاث، إلى جانب إيران، يمكنها اتخاذ "خطوة فاعلة نحو إرساء أمن إقليمي داخلي المنشأ"، بالاستفادة مما وصفه بتجربة إيران في بناء الأمن الوطني خلال "الحرب المفروضة الثالثة".

وأوضح باقري أن الاجتماع سيجمع المسؤولين السعوديين والباكستانيين والأتراك بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، مشيرا إلى إمكانية التعاون بين الدول المشاركة لإرساء منظومة أمن إقليمي تعتمد على دول المنطقة.

ولم تعلن تفاصيل رسمية بشأن جدول أعمال الاجتماع أو طبيعة الملفات التي سيبحثها، كما لم تتضح الصلة المباشرة بين الطائرة العسكرية السعودية التي هبطت في مطار مهرآباد والزيارة المرتقبة.

ونشرت وكالات أنباء ووسائل إعلام إيرانية صورة لطائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130 هرقل"، قالت إنها تابعة للجيش السعودي، أثناء هبوطها في مطار مهرآباد بالعاصمة طهران، بالتزامن مع الأنباء عن وصول الوفد السعودي الباكستاني التركي.

ولم تتوافر معلومات رسمية تؤكد ما إذا كانت الطائرة تقل المسؤولين المشاركين في الاجتماع أو تحدد طبيعة مهمتها.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد اعتبر، في تصريحات سابقة، أن "تحالف مكة" يمثل خطوة إلى الأمام نحو الوحدة الإسلامية، معلنا استعداد بلاده للمشاركة في هذا المسار، رغم إشارته إلى أنه لم يطّلع بعد على تفاصيل القرارات المتعلقة به.

وقال بزشكيان، في مقابلة تلفزيونية تناولت ملفات إقليمية، إن السعودية، بحكم احتضانها مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمثل مركزا للعالم الإسلامي، ويمكن أن تشكل منطلقا للوحدة الإسلامية، مضيفا أنه نقل رسالته بهذا الشأن إلى رئيس الوزراء الباكستاني.

وتطرقت المقابلة إلى الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة منذ نهاية فبراير، وأوضاع مضيق هرمز، والعلاقات مع السعودية والأردن، وملف الحوثيين.