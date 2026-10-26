ترامب يطالب الإسرائيليين بالتصويت لنتنياهو في الانتخابات

وطن للأنباء: طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الاثنين، الناخبين الإسرائيليين بالتصويت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكتب ترامب عبر حسابه على "تروث سوشيال": "كما يعلم الجميع بمن فيهم العدو تربطني أنا وبيبي علاقة ممتازة وقد حققنا انتصارات معا".

وأضاف ترامب: "نفذتُ الهجوم على فنزويلا وهو أحد أنجح العمليات العسكرية في التاريخ، قبل ذلك نفذنا عملية "مطرقة منتصف الليل" التي منعنا من خلالها الدولة الراعية للإرهاب الأولى في العالم من الحصول على سلاح نووي، ثم نفذنا عملية "الغضب الملحمي" وأصبحت إيران الآن بلا قوات بحرية ولا سلاح جو فيما يعاني جيشها واقتصادها من انهيار شامل".

ووجه ترامب حديثه للاسرائيليين قائلا "عندما تتوجهون إلى صناديق الاقتراع أرجو أن تتذكروا أن بيبي كان رئيس وزراء محاربا استثنائيا".

وتابع: "لقد وصف بعض الأشخاص الأشرار إسرائيل بأنها "الشيطان الأصغر" والولايات المتحدة بأنها "الشيطان الأكبر"، لم يعد من الممكن أن يتردد في أنحاء العالم الهتاف "الموت لأمريكا الموت لإسرائيل" ولن يُسمح بحدوث ذلك".

وختم ترامب: "صوتوا لبيبي نتنياهو رئيسا للوزراء علينا أن نكمل المهمة التي بدأناها".

وأكد موقع عن مصدر أمريكي مطلع على الأمر ومصدر إسرائيلي، أن نتنياهو ناشد الرئيس الأمريكي خلال الأيام الأخيرة إظهار مزيد من الدعم العلني لحملته الانتخابية.