الغاز الأوروبي يقفز 2.4% إلى أعلى مستوى منذ 2022

وطن للأنباء: قفزت أسعار الغاز في أوروبا، يوم الاثنين، بنسبة 2.4%، لتسجل 107.7 دولارات لكل ميغاواط/ ساعة.

ويأتي ذلك وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز، ومخاوف من انخفاض مستويات التخزين الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء.

وبحسب مؤشر الغاز الأوروبي المرجعي "تي تي إف"، ارتفع السعر إلى 96.1 يورو (107.7 دولارات) لكل ميغاواط/ ساعة بحلول الساعة 09:30 "ت.غ".

ويأتي هذا الارتفاع وسط اضطرابات في الإمدادات على خلفية الحرب الأمريكية على إيران، وتهديدات باستهداف ناقلات في مضيق هرمز.

ووفق معهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الخارج لتغطية 96% من احتياجاته النفطية و85% من احتياجاته من الغاز.

وتمتد أزمة الطاقة في أوروبا إلى قطاع الغاز، إذ تبلغ نسبة امتلاء المخزونات في دول الاتحاد نحو 71.5% حتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مقابل متوسط موسمي يقدر بنحو 92% وفق منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وشكلت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة نحو 57% من إجمالي الإمدادات، بعد تراجع الإمدادات القادمة من دول الخليج إثر اندلاع الحرب على إيران.