إصابة ناقلة نفط بقذيفة مجهولة وتعطلها أثناء عبورها مضيق هرمز

وطن للأنباء: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة نفط بقذيفة مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخروج منه، ما أدى إلى تعطلها، دون تسجيل إصابات بين أفراد طاقمها.

وقالت الهيئة إن جميع أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى أنه لم يُقدَّم حتى الآن تقييم للأضرار التي لحقت بالناقلة أو للتأثير البيئي المحتمل للحادث.

وأوصت الهيئة السفن العابرة للمنطقة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.