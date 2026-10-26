الاحتلال يبدأ بشق طريق استيطاني جنوب جنين

وطن للأنباء: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، بشق طريق استيطاني على أراضي المواطنين في قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن جرافات الاحتلال بدأت بشق طريق استيطاني في منطقة واد اللزام، على أراضي المواطنين في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأشارت إلى أن الطريق، وفق المعلومات الواردة، من المفترض أن يربط مستوطنتي "دوثان" و"عميق دوثان" في محيط عرابة بمستوطنة "رابا" في منطقة جبل السالمة، مرورًا بأراضي بلدتي قباطية ومسلية.

ونوّهت إلى أن شق الطرق الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية يثير مخاوف الأهالي من الاستيلاء على مزيد من الأراضي، وتقييد الوصول إليها، والإضرار بالأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تداعيات هذا المشروع على أصحاب الأراضي في المنطقة، مؤكدة أهمية توثيق أعمال التجريف ومتابعة مسار الطريق وحجم الأراضي المتضررة، والعمل على حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم.