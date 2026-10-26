انجاز جديد للشطرنج الفلسطيني.. الحكمتان الفلسطينيتان سعاد الحداد وسارة ناصر الدين تنالان لقب حكم اتحادي دولي في الشطرنج

وطن للأنباء: أعلن الاتحاد الفلسطيني للشطرنج اعتماد الاتحاد الدولي للشطرنج (فيدي) طلبي الحكمتين الفلسطينيتين سعاد الحداد وسارة ناصر الدين، ومنحهما لقب حكم اتحادي دولي (FIDE Arbiter – FA)، في إنجاز جديد يعزز حضور الكفاءات الفلسطينية في مجال التحكيم الرياضي.

وجاء حصول الحداد وناصر الدين على اللقب بعد استيفائهما متطلبات التأهيل والتحكيم الدولية، وتتويجاً لجهودهما ومشاركاتهما في تحكيم البطولات المحلية المعتمدة، بما يعكس تطور الكفاءات التحكيمية الفلسطينية وقدرتها على استيفاء المعايير المعتمدة دولياً.

وهنأ الاتحاد الفلسطيني للشطرنج ممثلا برئيسه بشار المصري الحكمتين بهذا الإنجاز، معرباً عن اعتزازه بما حققتاه ومؤكداً أهمية مواصلة تأهيل الحكام والحكمات وتطوير قدراتهم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التحكيم وتعزيز حضور الشطرنج الفلسطيني في المحافل الدولية.

وأشار الاتحاد إلى أن حصول الحداد وناصر الدين على اللقب يشكل إضافة إلى أسرة الشطرنج الفلسطينية، وخطوة في تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في تحكيم البطولات وإدارة المنافسات وفق المعايير الدولية.