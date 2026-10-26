خام برنت ينخفض 1.8‎%‎ مع مؤشرات تهدئة محتملة بين واشنطن وطهران

وطن للأنباء: هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8 بالمئة، الإثنين، وسط مؤشرات على تهدئة محتملة في الحرب الأمريكية على إيران، واستمرار تدفق المعروض النفطي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 114.61 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.3 بالمئة إلى نحو 100.86 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:00 (ت.غ).

ورغم هذا التراجع، لا تزال أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، ما ينعكس على أسعار الوقود في العديد من الدول، ويدفع مستويات التضخم إلى الصعود.

ويأتي الهبوط وسط مؤشرات على تهدئة محتملة في الحرب الأمريكية على إيران، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها، الأحد، إن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران خلال تلك الليلة.