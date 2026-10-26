القوات المسلحة اليمنية تستهدف محطات النفط "شرق غرب" السعودية

وطن للأنباء: أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف محطات ضخ النفط السعودية "شرق غرب" بطائرات مسيرة، فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تدمير منصات صاروخية بصنعاء استُخدمت إحداها لاستهداف الرياض.

وأفاد الناطق العسكري باسم جماعة انصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، مؤكدا أن "الإصابة كانت دقيقة".

وأضاف سريع أن طائرات مسيرة استهدفت محطات ضخ النفط الخام شرق غرب، مشيراً إلى تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا تحشيدات ومخازن أسلحة في منطقتي صلاح الدين بعدن، والوهط بمحافظة لحج، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتدمير آليات ومخازن أسلحة يشرف عليها الضابط السعودي بدر الحربي.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم التحالف السعودي في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

وأوضح المالكي أن التحالف دمر منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، مشيراً إلى أن إحدى هاتين المنصتين استُخدمت في إطلاق الصاروخ الباليستي على العاصمة السعودية. وأكد استمرار التحالف في عملية تفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للميليشيا.