لليوم الرابع: الاحتلال يواصل عدوانه على الخليل ويرفع عدد النازحين ويطبق الخناق على المواطنين

وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، عدوانها على محافظة الخليل، وسط تصعيد الاقتحامات والتعزيزات العسكرية والإغلاقات، والاستيلاء على المركبات الفلسطينية والاعتداء على المواطنين، فيما ارتفع عدد النازحين في المدينة إلى نحو 2649 نازحا، وفق لجنة الإسناد والإغاثة في الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات إضافية من جيش الاحتلال، ترافقها عربات وآليات عسكرية مصفحة، اقتحمت مدينة الخليل، منتنصف الليلة، من مدخل فرش الهوى، بالتزامن مع اقتحام المنطقة الجنوبية بالقرب من جبل كرباج، ووصول تعزيزات عسكرية وشاحنات كبيرة إلى منطقة الجلدة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال صادرت عددا من المركبات الفلسطينية، فيما أفاد شهود عيان بوصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة عين دير بحة، والاستيلاء على مركبات فيها، كما أظهرت مشاهد ميدانية تنكيل قوات الاحتلال بشاب عند دوار الجلدة في المدينة.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية نقلا عن شاهد عيان بأن قوات الاحتلال قسمت أحد الشوارع في منطقة جبل الرحمة بين المواطنين والمستوطنين، في إجراء يقيّد حركة المواطنين وتنقلهم في المنطقة.

وحول آخر الأحداث، داهمت قوات الاحتلال منزل يعود لعائلة الجعبري بالقرب من مدرسة صلاح ابو منشار في منطقة الشعابه بالمدينة، ومنزل جمال النتشه بالقرب من منطقة المربعه في شارع السلام، ومنزل ابو يونس الزرو في المنطقه الجنوبيه من المدينة.

كما داهمت قوات الاحتلال جبل الجعبري بالقرب من ديوان الجعبري في منطقة وادي القطع بالخليل واقتحمت عددا من المنازل.

وتحدث محافظ الخليل خالد دودين عن تعمد الاحتلال تحطيم محتويات المنازل وترهيب المواطنين، واقامة مراكز تحقيق ميدانية، واعتقال اكثر من 70 مواطنا حتى الآن، والتنكيل بنحو مليون مواطن في المحافظة، بينما اشار شهود عيان الى اطلاق جنود الاحتلال النار نحو المركبات المدنية

وقال دودين في تصريحات صحفية، إن الاحتلال شرد 450 عائلة قسرا، وهجر أكثر من 2300 مواطن من منطقتي دير بحة والجلدة، وفتش اكثر من 500 منزل، وقطع أوصال المحافظة بـ 128بوابة مغلقة و 120 حاجزا عسكريا لجيش الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق منطقتي الجلدة ودير بحة في مدينة الخليل، بعدما أجبرت بالقوة عائلات على إخلاء أجزاء واسعة منهما، وسط تزايد الأضرار التي لحقت بالسكان والمصالح الاقتصادية والممتلكات.

كما تمنع قوات الاحتلال المواطنين من عبور البوابات المغلقة عند مداخل المدينة وبلداتها ومخيماتها، مع تركّز الإغلاقات عند مداخل مدينة الخليل وبلدات إذنا وبني نعيم وحلحول، ومخيمي الفوار والعروب. واعتدت قوات الاحتلال على مواطنين بالضرب، وحطمت مركباتهم، واستخدمت مركبات فلسطينية لإغلاق الطرق والمفترقات، وفق المعلومات الواردة من المحافظة.

وفي سياق متصل، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان صدر أمس الأحد، 272 اعتداء لقوات الاحتلال والمستعمرين في محافظة الخليل خلال أيلول/سبتمبر الماضي، من بينها 122 اعتداء نفذها المستعمرون.

وأشارت الهيئة إلى أنها سجلت خلال الشهر ذاته 19 عملية هدم طالت 91 منشأة في المحافظة، لتتصدر الخليل محافظات الضفة الغربية من حيث عدد المنشآت المهدومة خلال تلك الفترة.

وأوضحت أن مجمل هذه الوقائع يعكس تصاعد الضغوط على الفلسطينيين في مجالات السكن والعمل والتنقل والوصول إلى الممتلكات، بالتوازي مع توسيع السيطرة على المواقع والطرق، مشيرة إلى أن تداعيات الهدم والإخلاء والإغلاق تجاوزت المباني المستهدفة لتطال أحياء ومصالح اقتصادية أخرى.

وتشهد محافظة الخليل، في ظل استمرار الإجراءات العسكرية والإغلاقات، تدهورا في الأوضاع الإنسانية والمعيشية، مع تقييد حركة المواطنين وتعطيل مصالحهم، وتزايد الأعباء على العائلات المتضررة والنازحة.