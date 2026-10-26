الرئيس عباس يهنئ لولا دا سيلفا بإعادة انتخابه رئيسا للبرازيل لولاية رابعة

رام الله – وطن للأنباء: هنأ الرئيس محمود عباس، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبرازيل لولاية رابعة.

وأكد الرئيس عباس، في برقية التهنئة، أن فوز لولا دا سيلفا يعكس إرادة الشعب البرازيلي وثقته بسياساته ومواقفه الشجاعة والمسؤولة على الصعيدين الوطني والدولي.

وأشاد الرئيس بالمواقف التاريخية للبرازيل الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، والمنددة بالجرائم المرتكبة بحقه، معربا عن اعتزازه بالتضامن البرازيلي مع فلسطين، وثقته باستمرار هذه المواقف المبدئية والإنسانية العادلة.