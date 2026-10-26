البحرية الإيرانية تعلن إلحاق أضرار بحاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" وإجبارها على الانسحاب

وطن للأنباء: صرح الأدميرال فرهاد فتاحي بأن البحرية الإيرانية ألحقّت أضرارا بحاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" خلال المواجهات الأخيرة، وأجبرتها على الانسحاب مؤكدا أنه لا يمكن إغراقها.

في حديثه حول المواجهات مع الحاملة "أبراهام لينكولن"، ذكر نائب رئيس العمليات في البحرية الإيرانية الأدميرال فتاحي، أن صواريخ البحرية الإيرانية ألحقت أضراراً بالمدمرة الأمريكية، مما أدى إلى انسحابها. وأكد أن الموقف الدفاعي للبحرية يشمل عدم السماح للسفن الأمريكية باختراق المياه الإقليمية الإيرانية.

وأوضح الأدميرال أن تحذيرات متكررة وُجهت للإدارة الأمريكية بشأن قدرات القوة العسكرية الإيرانية، مشيرا إلى أن الدول الغربية حاولت انتهاك المياه الإيرانية، لكنها واجهت مقاومة فعّالة. كما أشار إلى أن التصدي للغزوات البحرية يشتمل على استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

ورأى الأدميرال أن القوات بدأت تعتمد على الوحدات غير المأهولة الُمزودة بالتكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن الاستخبارات والعمليات العسكرية تتطلب تعاوناً بين الجيش الإيراني والحرس الثوري لتحقيق النجاح.

وقال: "أستطيع أن أقول بثقة أننا، في رأيي، قد رددنا حتى يومنا هذا. ففي الأيام الأولى للحرب، ضربنا حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بصاروخ إيراني".

وفيما يتعلق بتصور بعض الناس حول تأثير الصاروخ على السفينة، قال نائب رئيس العمليات البحرية: "لا ينبغي أن يكون هناك هذا التصور، خاصة بين المقربين الذين قد لا يملكون معلومات كافية عن الوضع والسفن العسكرية، بأن السفينة يمكن إغراقها بصاروخ. هذا ليس صحيحا على الإطلاق".

وأوضح الأدميرال فتاحي قائلا: "إن وحدة بحرية تمتلك الكثير من المعدات والمنشآت لن تغرق بصاروخ. ولن تغرق حاملة طائرات بصاروخ؛ بل ستتضرر وستتأخر مهمتها وتواجه تحديات."

وجاءت هذه التصريحات في إطار التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، حيث أكدت إيران أنها لن تسمح للسفن الأمريكية بالاقتراب من سواحلها.