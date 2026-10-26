CNN: إسرائيل حاولت شن هجوم على إيران قبل الانتخابات وترامب رفض منح الضوء الأخضر

وطن للأنباء: أفادت شبكة "سي إن إن"، وفق تقرير نقلته القناة 12 العبرية، بأن جهات في إسرائيل حاولت تنفيذ هجوم على إيران خلال نهاية الأسبوع الماضي، في خطوة دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باتجاه تنفيذها قبل الانتخابات، لكنه لم يحصل على موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب التقرير، كان أحد أسباب عدم منح واشنطن الضوء الأخضر للهجوم محادثة بين رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، أشار خلالها زامير إلى أن تنفيذ خطوة من هذا النوع "ستمّس بنزاهة الانتخابات".

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة عارضت تنفيذ الهجوم في ذلك التوقيت، لكنها تجري محادثات بشأن إمكانية تنفيذ عملية مشتركة في موعد لاحق.