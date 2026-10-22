الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بينهم أسيرة محررة من بيت لحم

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من مناطق متفرقة في بيت لحم بينهم أسيرة محررة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وتمركزت في عدة أحياء فيها واعتقلت الأسيرة المحررة شروق محمد موسى البدن (32 عاما).

وفي واد أبو فريحة شرقا اعتقلت الاحتلال كلا من: محمد صالح أبو عكر (42 عاما)، وبلال عادل احمد جادو (42 عاما) من مدينة بيت ساحور، وأمير لطفي خليل سعد (39 عاما)، وفارس جبرين عطية حسنات (49 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، ومن بلدة الشواورة شرقا، عثمان عبد سالم الشواورة (21 عاما).