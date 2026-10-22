الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ومستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في الخليل

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين، فيما سرق مستوطنون ثمار الزيتون في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت المواطن سليم زاهر الأطرش، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأضاف الناشط أسامة مخامرة، أن الاحتلال اعتقل المواطن خضر مسعف ونجله سليمان، أثناء محاولتهم الوصول الى أراضيهم في "واد ماعين" بمسافر يطا، جنوب الخليل، لقطف ثمار الزيتون.

فيما اقتحم مستوطنون أراضي العائلة في تلك المنطقة، وقاموا بقطف الزيتون وسرقته.

وفي قرية بيرين شرق الخليل، اقتحم مستوطنون في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أراضي المواطنين، حيث سرقوا ثمار الزيتون بعد قطفه، كما أتلفوا وكسروا الأشجار.