الاحتلال يشن غارة استهدفت منزلًا بحي الشيخ رضوان شمال غزة

وطن للأنباء: شن طيران الاحتلال الحربي، اليوم الخميس، غارة استهدفت منزلًا في محيط دوار أبو علبة بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، وأخرى على شقة سكنية خلف التاج مول في حي الرمال بالمدينة.

وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 عمليات نسف شرقي المدينة، فيما أطلقت آلياته النار في المناطق الشمالية الغربية من القطاع.

وفي جنوبي القطاع، قالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي مدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الجنوبية من المدينة.

وأفادت بإصابة زوج وزوجته وطفليهما من عائلة الشواف، جراء سقوط قذيفة للاحتلال على خيمة وسط فناء مدرسة مصطفى حافظ في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.