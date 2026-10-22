الذهب يتراجع في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية
وطن للأنباء: تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية يوم الخميس.
ويأتي ذلك وسط ترقب المشاركين في السوق لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4115.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس الأربعاء، أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر /تشرين الأول عند 4104.33 دولار.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4% إلى 4132.30 دولار.
ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، يتوقع المتعاملون بنسبة لا تتجاوز 16% أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة الأسبوع المقبل، لكنهم يتوقعون بنسبة تصل إلى 90% أن يقوم برفعها في ديسمبر/ كانون الأول.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 57.33 دولار للأوقية.
وانخفض البلاتين 1.1% إلى 1609.95 دولار، وهبط البلاديوم 0.8% إلى 1078.52 دولار.