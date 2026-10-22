الذهب يتراجع في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية

وطن للأنباء: تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية يوم الخميس.

ويأتي ذلك وسط ترقب المشاركين في السوق لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن ‌مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4115.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس الأربعاء، أدنى مستوى له منذ 15 ​أكتوبر /تشرين الأول عند 4104.33 دولار.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4% إلى 4132.30 دولار.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، يتوقع المتعاملون بنسبة لا تتجاوز 16% أن ​يرفع المركزي الأمريكي الفائدة الأسبوع المقبل، لكنهم يتوقعون بنسبة ​تصل إلى ⁠90% أن يقوم برفعها في ديسمبر/ كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت ​الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 57.33 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.1% إلى ​1609.95 دولار، وهبط البلاديوم 0.8% إلى 1078.52 دولار.