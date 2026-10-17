مستوطنون يعتدون على طواقم بلدية بيت أمر شمال الخليل

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، يوم السبت، على طواقم بلدية بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن المستوطنين اعتدوا على العاملين في قسم الكهرباء أثناء عملهم في منطقة وادي الشيخ في البلدة، ومنعوهم من وصل الكهرباء لأحد المنازل فيها.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الاحتلال ومستوطنيه في استهداف المواطنين وممتلكاتهم، ولا سيما المزارعين، إلى جانب إعاقة وصولهم إلى أراضيهم خلال موسم قطف الزيتون.